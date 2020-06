Eden Fotomodella/ Ciao Darwin 7, prova coraggio: blatte e locuste da mangiare…

Occhi puntati su Eden Fotomodella, rappresentante della squadra della Carne nella replica di Ciao Darwin 7 in onda questa sera su Canale 5. L’esponente del team capitanato da Tina Cipollari, opposto a quello dello “Spirito” guidato da Safiria Leccese, sarà infatti grande protagonista della terribile prova di coraggio di questa sera. Terribile, certo, a seconda dei gusti. Per qualcuno, infatti, potrebbe essere una fortuna mangiare i piatti provenienti da Cina, India, Africa e Thailandia oggetto della contesa. Trattasi di abitudini alimentari, cultura gastronomica: fatto sta che ad Eden è stato chiesto di mangiare antipasto di blatte con pesto di bruco, riso giallo ai vermi, spiedini di locuste-grilli saltati e, come gran finale, un dessert di larve per gradire. Voi al suo posto avreste accettato?

EDEN FOTOMODELLA: PROVA CORAGGIO CON BLATTE E LOCUSTE

Due compagne di squadra prima di lei si sono guardate bene dall’acconsentire a partecipare alla prova di coraggio prevista dalla puntata di Ciao Darwin 7. Eden Fotomodella ha dunque portato a casa un bottino di punti esiguo: 50 punti che però non sminuiscono la temerarietà della concorrente. Di fronte alle blatte con pesto di bruco Eden ha chiesto di avere un sorso d’acqua: la carne era evidentemente troppo secca. L’ostacolo maggiore, però, è stato rappresentato dagli spiedini di locuste-grilli saltati: in quel caso neanche un bicchiere d’acqua è riuscito a risolvere l’inconveniente della secchezza e soltanto l’intervento di Paolo Bonolis, che ha imboccato la concorrente a mo’ di aeroplanino, ha fatto sì che l’impasse venisse superato. Clicca qui per rivedere la prova Coraggio di Eden a Ciao Darwin 7.



