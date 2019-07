Edinson Cavani all’Inter?/ Lukaku costa troppo, Marotta vira sul Matador

Edinson Cavani è l’ultima idea per l’attacco di casa Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un centravanti di spessore per la prossima stagione, figura che Antonio Conte ha richiesto espressamente alla luce anche del benservito dato a Mauro Icardi. La prima scelta, come è ben noto, continua ad essere Romelo Lukaku, bomber della nazionale belga di proprietà del Manchester United, ma i Red Devils, nonostante intenzioni dello stesso centravanti di lasciare l’Old Trafford, non vogliono scendere sotto le richieste di 80/85 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo elevata dalla società meneghina che invece non è intenzionata ad andare oltre i 60/65 milioni, bonus compresi. Troppo elevata la differenza (ballano almeno una ventina di milioni di euro), e nonostante Lukaku abbia saltato la prima amichevole in Cina dello United, l’operazione resta decisamente complessa. Meglio valutare delle alternative quindi, a cominciare appunto dal centravanti della nazionale uruguagia.

EDINSON CAVANI ALL’INTER?

L’attaccante della Celeste ha 32 anni ed il suo contratto con il Paris Saint Germain scadrà fra esattamente un anno. Di conseguenza il direttore sportivo nerazzurro, Beppe Marotta, spera di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino, valutato attualmente attorno ai 40 milioni di euro. A Milano bisognerà comunque fare i conti con la questione ingaggio, visto che il Matador percepisce a Parigi ben 12 milioni di euro netti all’anno, mentre i nerazzurri metterebbero sul piatto “soltanto” 9 milioni, ma con un contratto ovviamente più lungo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020. Non mancano, come ricorda il Corriere dello Sport, piste alternative, come ad esempio il centravanti della nazionale colombiana Duvan Zapata, stella indiscussa dell’Atalanta, valutata però 60 milioni di euro, non proprio bruscolini. Altra idea è quella che porta a Rafael Leao, talento del Lille che costa attorno ai 40 milioni. Nel frattempo non si perde di vista Dzeko, che la Roma dovrebbe liberare una volta sbloccata l’operazione Higuain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA