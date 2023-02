GF Vip: Antonella Fiordelisi stufa di Edoardo/ “Non fa per me, troverò un uomo che…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, l’astio continua anche nel giorno del verdetto del televoto

Sono ore difficili per Antonella Fiordelisi al GF Vip; la prossima puntata avrà l’ardua sentenza del televoto che potrebbe decretare la fine del suo percorso. A guastare ulteriormente la sua serenità partecipa ancora una volta anche il rapporto con Edoardo Donnamaria. I due sono nuovamente ai ferri corti e nemmeno la possibile uscita dalla Casa del GF Vip della showgirl sembra aver riavvicinato i due nel corso delle ultime ore.

Proprio per la lontananza avvertita in un giorno così difficile, Antonella Fiordelisi si è sfogata di primo mattino con Davide Donadei, offrendo il suo parere quasi rassegnato in merito al suo rapporto con Edoardo Donnamaria: “Mi mancherete, anche Edoardo ma mi passerà visto che mi sono sentita male per lui. E’ fatto così, non mi calcola proprio. Non fa per me e me lo devo mettere in testa… Lo troverò un uomo che mi darà tutto come riesco io in un fidanzamento”. Volge lo sguardo già al futuro Antonella Fiordelisi, particolarmente provata dall’isolamento di Edoardo Donnamaria a ridosso dell’esito del televoto di questa sera.

Antonella Fiordelisi “scarica” Edoardo Donnamaria: “Andare avanti sarà più facile…”

“Davide ho avuto già delle risposte, hai capito cosa mi ha detto? Gli dicono le peggio cose sulla nostra relazione e lui si sta zitto. Non dico su di me, ma almeno il nostro rapporto di coppia vuoi difenderlo?“. Continua così lo sfogo di Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria, che aggiunge: “Questa è una mancanza di rispetto, una donna così innamorata si sente così, devi ragionare con la testa…Se dovessi uscire e lui non mi parla da 4 giorni, ho capito che non mi sono persa niente e andare avanti sarà più facile“.

Trascorse alcune ore Antonella Fiordelisi torna nuovamente sull’argomento, alimentando ulteriormente il suo giudizio negativo in merito agli ultimi atteggiamenti di Edoardo Donnamaria. “La cosa di cui sono consapevole è che adesso che sono senza Edoardo avrò meno problemi: adesso loro cosa diranno? Prima dicevano che lo sorvegliavo, adesso è libero perchè non ne voglio più sapere“. Continua così l’invettiva della showgirl campana, riferita anche al gruppo di suoi amici che a suo dire non le risparmiano accuse ed offese. “Mi ha messo dei paletti ragazzi, voglio vedere quante donne si sentono dire: tu non ti puoi vedere con Antonino, però io mi devo vedere con chi voglio” – e poi conclude con evidente sarcasmo – “Questo è amore…”.











