Edoardo attacca Nick “A forza di stare con Lory ti stai a ri*coglionendo”/ Nuova lite all’Isola!

Lite all’Isola dei Famosi 2022 tra Edoardo, Nick e Lory Del Santo

La spaccatura tra due gruppi all’Isola dei Famosi 2022 è ormai sempre più evidente. Il gruppo che comprende Lory Del Santo, Nick Luciani, Marco Cucolo e da poco anche Gennaro Auletto è sempre più ‘isolato’ da quello che vede Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e gli altri. Dopo un primo scontro di qualche giorno fa, Nick torna a tuonate contro alcuni naugrafhi, rei di non aver riparato la copertura del fuoco, rotta in precedenza da Edoardo, Mercedesz Henger e Estefania Bernal.

Peccato che Nick abbia atteso solo la sera per dirlo ai diretti interessati, scatenando l’ira di Edoardo che lo ha quindi accusato: “A forza di stare con Lory ti stai a ri*coglionendo”. Luca Daffré lo ha quindi appoggiato, dichiarando poi in confessionale che l’atteggiamento di Luciani gli è parso alquanto calcolato.

Edoardo Tavassi accusa Nick Luciani: “Ti stai rincogli*nendo”

“Lui (Nick, ndr) in questi giorni si è lamentato di lavori che non hanno funzionato, – ha dichiarato Daffrè in confessionale, aggiungendo – quindi magari sta anche cercando di attaccare altre persone per far capire che non è solo lui che sbaglia. Io il gesto di Nick l’ho visto come un modo per lanciare un tranello. In vista della diretta magari vuole generare qualche disequilibro nel gruppo.” Nick però, confidandosi con Lory, ha ribadito la sua opinione in merito: “Dovevano sistemarla loro la copertura del fuoco. Hanno detto che lo abbiamo fatto a dispetto. ‘Lo dovevate ricordare’ hanno detto. Io lo devo ricordare? Se fai una cosa fatta male tu non te la ricordi?”

La Del Santo ha pienamente appoggiato Nick ma Edoardo ha voluto risponderle a tono: “Perché avete aspettato la sera per dirlo? Così se piove è colpa loro? Nick da fuori il sotto testo è chiaro, ‘così se piove è colpa loro'”. In confessionale Tavassi ha dunque concluso con nuovi sospetti: “Io l’ho capito che stanno facendo. Stanno cercando di nutrire Gennaro contro di noi. Così se Gennaro diventa leader nomina uno dell’altro gruppo. La gente non è stupida.”











