Edoardo Bennato, “Con Leo Gassmann buona intesa fin dal primo momento”/ Come si sono conosciuti?

EDOARDO BENNATO, OGGI DUETTO CON LEO GASSMANN

Edoardo Bennato, accompagnato dal Quartetto Flegreo, sarà il protagonista del duetto con Leo Gassmann nella serata delle cover della 73ma edizione del Festival di Sanremo 2023. I due artisti canteranno un medley dei successi del cantautore napoletano, che comprenderà il brano ‘A cosa serve la guerra’, tratta dall’album “L’uomo occidentale” (2003), e gli intramontabili classici “L’isola che non c’è” e “Il Rock del Capitano Uncino”, tratti dal disco “Sono solo canzonette”, pubblicato nel 1980.

“Edoardo Bennato è quasi un secondo padre per me – ha raccontato attraverso una nota stampa Leo Gassmann –. Ci sentiamo quasi tutti i giorni per parlare di musica e di temi sociali. Sono onorato di averlo con me sul palco di Sanremo nella serata delle cover. Sono cresciuto coi suoi album e duettare assieme è un grande sogno che si realizza”.

EDOARDO BENNATO A SANREMO 2023: “CON LEO GASSMANN C’È STIMA RECIPROCA”

Edoardo Bennato, ospite di Leo Gassmann sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme al Quartetto Flegreo nella serata dei duetti, ha “ricambiato il complimento: “Con Leo Gassmann c’è stata una buona intesa fin dal primo momento, quando, qualche anno fa, ci incontrammo in un concerto nell’area dell’aeroporto di Forlì. Spesso parliamo di problemi geopolitici e di ecologia. Recentemente abbiamo inciso insieme un brano che si chiama ‘Io vorrei che per te’, che recita: ‘Finché nel cielo c’è il sole, finché nell’aria c’è il vento, non resteremo mai al buio e nessun motore sarà spento’. Siamo perfettamente consapevoli che non si può cambiare il mondo con le canzonette; però, con Gassmann c’è stima reciproca, per cui quando mi ha invitato a partecipare con lui nella serata degli ospiti al Festival ho accettato”.

Edoardo Bennato è cresciuto a pane e musica e a 7 anni era già pazzo dei Beatles e di Elvis. La sua carriera prese il via intorno agli anni Settanta e, fra le sue prime canzoni, c’è “Affacciati affacciati”, un brano rivolto a Papa Paolo VI. È stato il primo rocker a riempire lo stadio di San Siro, a Milano, con oltre 60mila persone. Fra i suoi idoli spiccano Pino Daniele e Alex Britti, il quale ha chiamato il proprio figlio Edoardo in onore di Bennato.











