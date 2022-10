Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: bacio nella notte/ Poi l’avvertimento…

Pace e bacio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Dopo aver trascorso 24 ore lontani, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è tornato il sereno. Tutto è accaduto nella notte quando, in seguito ad un discorso con Luca Salatino, Antonella ha capito di aver sbagliato a flirtare con Antonino Spinalbese. Per tutto il giorno, infatti, la Fiordelisi e Spinalbese si erano divertiti a provocare Edoardo lasciandosi andare a carezze, baci e abbracci. Un atteggiamento quello di Antonella che ha deluso Edoardo che ha ammesso di aver avuto paura di aver sbagliato ad inquadrare l’ex schermitrice.

Prima di andare a dormire, così, Antonella ha chiesto ad Edoardo di parlare chiedendogli scusa per l’atteggiamento assunto per tutta la giornata. “Scusa, non avevo capito che stavi male. Lo stavo facendo apposta, penso di non averti capito“, le parole di Antonella mentre abbracciava Edoardo. “Tu non hai capito proprio un caz*o di me”, la replica di Edoardo. Tra una scusa e un’altra, tra i due è poi arrivato il fatidico bacio.

L’avvertimento di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi

Nonostante il bacio e la scelta di darle un’altra possibilità, Edoardo Donnamaria che ha ammesso di aver avuto paura di averla persa e di provare per lei un trasporto che non provava da anni, non nasconde la delusione per ciò che ha visto. “ Oggi la mia preoccupazione più grande lo sai qual è stata? Di dire con questa è finita per me. Te lo dico in maniera molto più semplice, c’ho avuto paura di perderti”, ha detto Edoardo.

“Non vuoi che sto così? Al mio stato d’animo ci penso io, non sei mia madre, a quello ci penso io. Tu ti devi preoccupare di due cose: uno se ti interessa stare con me, due a comportarti come una persona che sia degna di rispetto. Comincia a darti una regolata perché ti giuro che sto veramente al limite, la pazienza non è proprio una delle mie doti”, ha aggiunto sperando di aver fatto recapitare il messaggio alla Fiordelisi.

A: “io non ti capisco, gli altri mi stanno dicendo che tu non stai bene, io forse non me ne rendo conto”

E: “te pensi di avere dei motivi per comportarti come ti sei comportata dopo la puntata di ieri?”#donnalisi pic.twitter.com/IHDKbS34gm — Francesca • le mans🏎 (@francym97_) October 14, 2022













