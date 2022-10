Edoardo Donnamaria “Antonino Spinalbese? Secondo me gli piace Giaele”/ Rivelazione choc

Edoardo Donnamaria è convinto che l’interesse tra Antonino e Giaele sia reciproco

Edoardo Donnamaria rivela ad Antonella quali sono, secondo lui, le preferenze di Antonino Spinalbese tra le donne della Casa. Il volto di Forum è convinto che ci sia un interesse reciproco tra il parrucchiere e Sofia Giaele De Donà; lei stessa aveva svelato che Antonino avesse un debole per lei.

Antonino Spinalbese accusa Edoardo Donnamaria di averlo aggredito/ Cosa è successo

Edoardo Donnamaria dichiara apertamente: “Secondo me gli piace Gaiele” e aggiunge: “Secondo me se escono da qua e si beccano…” lasciando intendere ad un rapporto fisico. Antonella Fiordelisi non sembra convinta della cosa, ma il gieffino puntualizza: “Non si devono mica innamorare“. La schermista sostiene che Antonino potrebbe farsi avanti con Giaele anche nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, considerando il rapporto libero che l’influencer ha con il marito. Edoardo però ribadisce: “Cosa vuol dire, comunque è sposata mica può parlare d’amore con una sposata“. Per vedere il video cliccate qui.

Alessandro Basciano, insinuazioni hot di Edoardo su Sophie/ "Se eravamo nello stesso GF Vip gli avrei.."

Edoardo Donnamaria aggredisce Antonino Spinalbese? Ecco cosa è successo

Tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese continua a non scorrere buon sangue. Secondo quanto raccontato dal parrucchiere ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022, il volto di Forum lo avrebbe aggredito.

L’ex di Belen sostiene di aver ricevuto dal gieffino una spallata mentre erano in magazzino, ma i telespettatori non sono riusciti a vedere la scena. In ogni caso, Antonino sembra non aver preso molto bene la nomination che l’assistente gli ha attribuito. Edoardo Donnamaria racconta le motivazioni a Carolina e Antonella: “Ho nominato Antonino perchè mi sembra la persona più falsa. Anzi la più incoerente ed era solo una sensazione che mi è venuta vedendo come mi guarda quando ci parlo, come si sente superiore e notando il suo atteggiamento da precisino e una delle mie qualità più grandi è vedere le persone e la reazione che ha avuto dopo che l’ho nominato me l’ha confermato. Questo è Antonino e non quello dei primi giorni”.

Elenoire Ferruzzi, frase choc al GF Vip/ "Vorrei leccare le pa*e ad Antonino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA