Edoardo Donnamaria cancella le foto con Antonella Fiordelisi?/ Il gesto che mette un punto alla storia

Edoardo Donnamaria, il gesto social contro Antonella: è tutto finito?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati già da diversi mesi, ma i fan della coppia faticano a rassegnarsi e sperano in un ritorno di fiamma. Questa volta, però, sembra arrivare il gesto definitivo, da parte del volto di Forum, che non lascia molto spazio all’immaginazione.

Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di un’utente, la quale dichiara che Donnamaria ha cancellato alcune foto che lo ritraggono con l’influencer. Sembrerebbe, dunque, un capitolo chiuso la storia d’amore tra i due ex gieffini che hanno appassionato il pubblico con i loro alti e bassi. Nel frattempo, Antonella riceve molti ‘like’ da parte di un calciatore spagnolo…

Matteo Diamante smentisce il ritorno di fiamma tra Edoardo Donnamaria e Antonella

A confermare l’impossibilità di un ritorno di fiamma si aggiunge Matteo Diamante, amico sia di Antonella Fiordelisi che Edoardo Donnamaria. Sui social l’ex naufrago mette un punto ai dubbi delle fandom, che ancora sperano nella coppia “Donnalisi”: “Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: – ha esordito Matteo Diamante nel suo post – ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato fino a Filicudi, ma direi che non ci sarà mai più niente.”

E ancora: “Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io caz*ate non ne dico. Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. Non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere accostati uno all’altro, come vi ha detto, più di così come fate a non accettarlo?).” Diamante ha poi concluso: “Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente”.

