Edoardo Donnamaria chiama Antonella ‘zocc*la’, interviene papà Stefano Fiordelisi/ “Va capito e sostenuto”

Edoardo Donnamaria e la frase choc su Antonella Fiordelisi: interviene Stefano, il papà di lei

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si è acceso un nuovo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tutto è nato per la gelosia manifestata da Antonella rispetto ad alcuni atteggiamenti di Oriana con Edoardo, che hanno portato la spadista a dirsi pronta a vendicarsi con la stessa moneta. Gli animi si sono così infiammati, portando i due ad allontanarsi e Donnamaria a fare una dichiarazione che ha sollevato molte polemiche.

Questa la frase incriminata del volto di Forum sulla Fiordelisi: “Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo ha fatto la zocc*la con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”. Una frase infelice che molto hanno segnalato anche al papà di Antonella, Stefano Fiordelisi, sempre molto attivo sui social.

Stefano Fiordelisi sostiene Edoardo: “Va capito e sostenuto per l’uomo che è”

La segnalazione non è stata ignorata da Stefano Fiordelisi che su Instagram ha dunque detto la sua sulla frase di Edoardo Donnamaria su sua figlia. Queste le sue parole: “Ho ascoltato e letto, ma Edoardo non va ascoltato e letto, va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere“. L’uomo ha poi aggiunto, taggando infine il papà di Edoardo: “Ed io sono orgoglioso che sia quell’uomo e che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi, @VincenzoDonnamaria“.

Stefano Fiordelisi dunque non cambia idea su Edoardo. Aveva infatti già manifestato tutta la sua stima per il ragazzo al suo ingresso in Casa, dicendo di appoggiare pienamente la loro coppia. Lo scivolone fatto dal ragazzo non ha dunque scalfito la sua stima.













