Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese al GF VIP/ “Un sacco di dritte fuori”

Edoardo Donnamaria punta il dito contro Antonino Spinalbese al GF VIP

Edoardo Donnamaria è dubbioso sul rientro di Antonino Spinalbese dopo due settimane nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha dovuto lasciare la casa per dei problemi di salute, ma dopo due settimane è potuto rientrare al GF VIP non senza polemiche. In tanti, infatti, hanno criticato il suo ritorno al GF VIP; in particolare Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi hanno polemizzato sui possibili vantaggi dell’hair stylist che ha avuto modo di avere info dall’esterno.

Proprio il volto di Forum ha puntato il dietro contro Antonino dicendo: “prima è entrata Ginevra a dargli le dritte, ora è stato fuori… non è giusto. Lui ha avuto un sacco di dritte da fuori. Non lo trovo corretto nei nostri confronti”.

Edoardo Donnamaria critico verso Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Il ritorno di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 non è passato inosservato. In tanti all’interno della Casa hanno criticato quanto successo ipotizzando che Antonino abbia ricevuto delle informazioni dall’esterno. Proprio Edoardo Donnamaria, il volto noto di Forum, ha detto: “già quando è arrivata Ginevra ha avuto tutte le dritte da fuori. Adesso dice che non dobbiamo chiedergli niente. Anche io voglio sapere le cose. Lui è stato in ospedale con i medici che facevano avanti e indietro e gli chiedevano le cose. Avrà avuto un sacco di dritte da fuori”.

Non solo, anche Edoardo Tavassi ha polemizzato confrontandosi proprio con l’ex di Belen Rodriguez a cui ha chiesto, senza girarci troppo intorno, quale sia il pensiero della gente fuori dalla casa sul suo conto. Ma non finisce qui, visto che il fratello di Guendalina ha anche chiaramente detto di essersi reso conto della violazione compiuta dall’ex hai stylist che si è tradito da solo durante la diretta del reality show. Cosa succederà?

