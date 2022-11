Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto l’amore?/ Regia censura ma… e vola in primo “Ti amo”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno consumato?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto sesso? I due gieffini sono stati beccati dalle telecamere della casa del Grande Fratello Vip mentre erano sotto le coperte. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati inquadrati sotto le coperte per poco tempo e da lontano, quindi il dubbio che in realtà si siano solamente baciati c’è. Nel video si vedono movimenti sospetti sotto le lenzuola e moltissimi sono stati i commenti degli utenti sul web. Alcuni si sono scandalizzati accusando i due ragazzi di avere scarso pudore altri invece hanno sottolineato come dopo due mesi di frequentazione nella casa i due ragazzi siano apparsi vogliosi di fare altro. La clip lascia poco spazio all’immaginazione e sembra evidente quanto accaduto sotto le lenzuola.

Antonella e Edoardo si sono abbandonati alla passione e dopo quel momento hot i due si sono scambiati parole importanti. Edoardo ha detto ad Antonella “Ti amo” e lei ha risposto “Anche io”. Nella stanza insieme a loro c’era Alberto De Pisis che sembra non essersi accorto di nulla. Sul web in molti hanno ironizzato sulla presenza di Alberto accusando i Donnalisi di aver avuto poca sensibilità nei suoi confronti. Nella stessa notte anche Oriana e Antonino sembrano aver consumato stto le coperte nella casa del Grande Fratello Vip. Sicuramente nella prossima puntata Alfonso Signorini svelerà cosa è successo.

Cosa è accaduto sotto le coperte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Gli utenti del web sono convinti che i due abbiano avuto un rapporto intimo. “I nostri Donnalisi scatenati sotto quelle coperte… La regia ha staccato subito!” ha scritto un utente su Twitter. Gli utenti sui social, infatti, sono convinti che sotto le coperte, nel buio della stanza da letto in cui dorme anche Alberto De Pisis sia effettivamente accaduto qualcosa tra i due. La regia, non appena inquadrato il letto, ha subito cambiato inquadratura, ma lo avrebbe fatto troppo tardi. Antonella e Edoardo sono ormai una coppia e i suoi comportamenti hanno fatto capire che con lui il legame si sta facendo più solido e importante.

Alcuni non credono però al rapporto tra Antonella e Edoardo. Tra questi Clizia Incorvaia che di recente ha demolito la coppia: Intervenuta a Casa Chi in diretta su Instagram, Clizia Incorvaia ha spiegato cosa pensa della relazione tra Antonella ed Edoardo: “L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta”. Entrando nello specifico del comportamento della Fiordelisi: “Quello che posso dire è che sicuramente si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle. L’invidia tra donna è molto comune. Si allea con Oriana e sparla di Micol”.

