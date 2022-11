GF Vip, Edoardo Donnamaria lite con Antonella Fiordelisi/ “Pensi solo a te stessa”

Edoardo Donnamaria furioso con Antonella Fiordelisi: ecco cosa è successo

Negli ultimi due giorni, si sono creati attriti e incomprensioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia del Grande Fratello Vip 2022 non sta attraversando un periodo facile e lo scontro è stato inevitabile. Dopo ora e ore di silenzi, la coppia ha avuto un accesso litigio.

Guendalina Tavassi: "Antonella Fiordelisi meglio che stai zitta"/ Difende Edoardo e…

Edoardo Donnamaria, come riporta The Pipol Gossip, rivolgendosi alla schermista dichiara: “Se dici di essere innamorata di me e alla prima difficoltà mi mandi a quel paese non lo dimostri. Negli ultimi giorni litighiamo per colpa delle puntate e non c’è una volta durante la puntata che sento vicino a me una persona che mi dà sicurezze. Tu non puoi trattarmi così. Se dici di essere innamorata non ti comporti così.” E ancora: “Dovresti pensare a tutto quello che ho detto e fatto per te, che non ho mai fatto per nessun’altra. Io mi sono fatto tante domande in queste 24 ore e ho capito che ci sono troppi lati tuoi che non mi piacciono. Ti sto facendo questo discorso per farti capire il mio atteggiamento. Non so come dirtelo, se ogni volta che inizio a parlare tu mi fermi, mi impedisci di esprimere dei concetti. Certe cose io non le sopporto. Se io ti dico una cosa che non ti piace e tu prendi e te ne vai, non è giusto. Questo avviene anche quando non litighiamo. Se ti dico una cosa che non ti va, prendi e mi lasci solo e vai via. Tu pensi solo a te”.

Wilma Goich contro Antonella Fiordelisi: "Sta usando Edoardo"/ Tavassi sospetta: "Lei aveva un altro fuori…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi chiariscono: il bacio

Edoardo Donnamaria, dopo una pesante lite con Antonella Fiordelisi, chiarisce con la schermista. I due hanno discusso pesantemente tanto che la gieffina ha pianto tutto il tempo, ma poi hanno deciso di deporre le armi e darsi un lungo e passionale bacio.

Il web si divide in chi non crede che Antonella sia innamorata di Edoardo Donnamaria, e in chi invece sostiene la coppia. Chi avrà ragione? Intanto, i due gieffini si sono lasciati andare e sembrano di nuovo andare molto d’accordo tra loro.

Edoardo Donnamaria, lite con Micol: "Sei scorretta!"/ Antonella accusa entrambi: "Lui poco limpido, lei…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA