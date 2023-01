Edoardo Donnamaria e Antonella tornano insieme?/ Lui: “Attratto da te, non mi controllo”, lei “Ti pentirai…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tornano insieme al GF Vip o è davvero finita?

Costa sta accadendo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip? Sono molti i fan del reality che stanno seguendo i tira e molla dei due concorrenti senza ben capire se si siano realmente lasciato oppure no. Dopo una serie di scontri e pesanti accuse, oltre a parole di Edoardo condannate dal popolo del web, i due sembravano aver deciso di chiudere in modo definitivo la loro storia. Eppure nelle ultime ore c’è stato un ennesimo risvolto.

Edoardo Donnamaria ha infatti voluto avere un nuovo confronto con Antonella, alla quale ha dichiarato di non riuscire a starle lontano, nonostante i numerosi dissapori degli ultimi giorni. Prima però Donnamaria ha dichiarato che secondo lui questi scontri nascono dal fatto che la Fiordelisi non ammetta mai le sue colpe.

Edoardo Donnamaria, passo indietro con Antonella Fiordelisi: “Non riesco a starti lontano”

In risposta a questa accusa, Antonella l’ha avvertito: “Ho sbagliato anche io dopo, ma hai iniziato tu e mi hai ferito. Quando vengo ferita così da un uomo non torno più come prima, mi dispiace.”. Edoardo ha quindi tentato di abbracciarla, riuscendoci nonostante l’atteggiamento restio di Antonella che ha invitato il romano a starle lontano. Edoardo ha però ammesso: “Eh io non ce la faccio, non so che dirti“.

Antonella a questo punto l’ha ulteriormente avvertito: “Davvero, tu te ne pentirai. Ora no, è presto, poi vedi. Non ti rendi conto neanche tu di quello che hai fatto. Io rimango sul punto che non voglio stare con te. Abbracciami…se ti vuoi fare del male, fatti del male“. Edoardo si è così sciolto, abbracciandola e dicendole: “Non vorrei mai che tu ti comportassi come ti comporti con me, però sono attratto da te in un modo che non riesco a controllare. Quindi? Che mi devo vergognare di questo?” “Eh, sei attratto fisicamente“, ha concluso la Fiordelisi, non abbandonando dunque i suoi dubbi.

