Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli/ Dalla lite alle scuse in diretta al GF Vip?

Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli: lite e offese al Grande Fratello Vip 2022

Resa dei conti tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda oggi, lunedì 6 febbraio? Nella scorsa puntata serale del reality show, tra le Bruganelli e Donnamaria sono volate parole durissime. L’opinionista si è schierata dalla parte di Antonella Fiordelisi non tollerando il suo atteggiamento nei confronti della fidanzata. Di fronte allo scontro tra Antonella ed Edoardo, la Bruganelli ha difeso a spada tratta l’ex schermitrice non condividendo il modo di fare di Edoardo. Quest’ultimo, negli scorsi giorni, parlando proprio con Antonella, si è lasciato andare a parole dure nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

“Bollita dai, diciamo bollita, arrivata, stralunata”, le parole che Edoardo ha pronunciato davanti ad Antonella che lo ha esortato a non dire determinate cose. “La mia autrice che mi scrive gli insulti di Donnamaria, qualora me li fossi persi“, è stata la risposta della Bruganelli sui social. Cosa accadrà questa sera?

Edoardo Donnamaria si scusa con Sonia Bruganelli?

Alfonso Signorini, nel corso della puntata odierna del Grande Fratello Vip 2022. potrebbe lasciare la parola a Sonia Bruganelli la quale potrebbe chiedere spiegazioni ad Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, dopo aver pronunciato le parole contro Sonia, si è reso conto di aver esagerato: questa sera si scuserà in diretta per quanto detto?

Tra il vippone e l’opinionista potrebbe esserci un confronto pacifico, ma anche una resa dei conti senza esclusioni di colpi. Edoardo, infatti, al termine della scorsa puntata, ha immediatamente fatto intuire di non aver gradito la difesa di Sonia alla Fiordelisi. Cosa accadrà ancora? Lo scopriremo questa sera.

