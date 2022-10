Edoardo Donnamaria flirt con Antonella Fiordelisi? Sonia Bruganelli lo smonta!/ “A lui non frega nulla”

Il triangolo tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis è stato al centro del dibattito nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato in cui il volto di Forum è apparso molto vicino a entrambi i coinquilini, tanto che con l’atleta è scattato anche qualche bacio. “Una delle prime qualità che ho apprezzato è il suo essere vera”, ha rivelato lui. Anche lei ha ammesso di provare qualcosa. “È interessante ma ci conosciamo da solo due settimane, non mi pare il caso di fare altro. È una persona simpatica e acculturata, mi piace”.

Antonella Fiordelisi asfalta Gegia al GF Vip/ "Tu sei laureata in psicologia? Ma se non capisci niente!"

L’opinionista Sonia Bruganelli, tuttavia, non crede in questo interesse, soprattutto da parte di Edoardo Donnamaria. “A lui non gliene frega niente, va un po’ dove gli conviene. Ha persino ciucciato un dito del piede a Giaele”, ha ricordato. Un attacco che non è piaciuto al diretto interessato. “Non è assolutamente vero. Io mi sono avvicinato a lei subito, l’ho difesa anche quando tutti la attaccavano”, ha replicato. A dargli sostegno Alfonso Signorini.

GF Vip, Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria?/ "Mi ha preso di testa"

Edoardo Donnamaria, flirt con Antonella Fiordelisi. E Alberto De Pisis?

Ad assistere al dibattito sul flirt tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stato Alberto De Pisis, che è passato dall’avere un rapporto speciale con il coinquilino ad essere come il terzo incomodo. “Sono molto rispettoso per le frequentazioni che nascono. L’unica criticità c’è stata dopo un messaggio tra me ed Edoardo. Il bacio non mi fa rimanere indifferente, ma comunque era sulla guancia. Io non sono geloso. Sono affezionato a Edoardo e sono contento se è felice”, ha raccontato su spinta di Alfonso Signorini. E sul suo coinvolgimento sentimentale nel triangolo: “Non credo di soffrire, è una parola grossa. Se prenderò un palo? Non è mica una novità in tal caso”.

Edoardo Donnamaria choc: "Piedi Gegia come quelli di un hobbit"/ "Somiglianze…"

Edoardo Donnamaria da parte sua ha voluto chiarire di non avere mai illuso il coinquilino. “Io non sapevo nulla di questo triangolo. Io scherzo se gli altri sono disposti a scherzare, non voglio mettere nessuno in difficoltà”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA