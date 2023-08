Edoardo Donnamaria, frecciatina social per Antonella Fiordelisi?/ “Menti piccole parlano…”

Edoardo Donnamaria e l’aforisma “enigmatico”: “Grandi menti parlano di idee…”

Con le loro dinamiche sentimentali condite da romanticismo, diatribe, lontananza e riappacificazioni, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno quasi monopolizzato l’attenzione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A dispetto dello scetticismo iniziale, i due sono usciti insieme dalla Casa più chiacchierata d’Italia dando seguito al sentimento nato sotto i riflettori. Dopo alcuni mesi però, come un fulmine a ciel sereno, dai profili social di entrambi si è dedotta la fine della loro liaison al netto di sfoghi, pianti e frecciatine.

A distanza di settimane dalla rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano però ad emergere, soprattutto sui social, aneddoti che spesso e volentieri gli utenti del web etichettano come frecciatine. Come riporta il portale Leggo, tra gli ultimi post pubblicati ad aver attirato l’attenzione dei fan spicca una recente stories dell’ex volto di Forum. “Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone”.

La citazione “critica” di Edoardo Donnamaria pubblicata sui social – secondo alcuni utenti – potrebbe essere una vera e propria bordata indirizzata ad Antonella Fiordelisi. Chiaramente – come specifica anche il portale – la presunta frecciatina potrebbe anche essere un semplice aforisma riferito ad altre questioni e non necessariamente legato alla recente rottura con Antonella Fiordelisi. Anche quest’ultima, in virtù di una presenza assidua sui social, ha spesso condiviso contenuti interpretati dagli utenti come frecciatine nei confronti del suo ex fidanzato.

Come racconta Leggo, anche un recente post sui social di Antonella Fiordelisi è stato etichettato come frecciatina nei confronti di Edoardo Donnamaria. Nello specifico, la giovane ha pubblicato uno scatto in bikini distesa su di un prato; ciò che però ha destato la curiosità degli utenti sul web è stato il titolo di un libro presente nello scatto: “Niente teste di ca*zo”. Chiaramente, la fantasia del popolo del web viaggia spesso oltre la realtà dei fatti; anche in questo caso è lecito credere che si tratti di pura casualità e non di un’antifona indirizzata all’ex fidanzato.











