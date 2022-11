Edoardo Donnamaria “Io e Micol Incorvaia non compatibili”, ma Antonella…/ Scoppia la crisi di coppia

Edoardo Donammaria con l’arrivo di Micol Incorvaia rischia di saltare la relazione Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 candidato alla vittoria di questa edizione del reality. Ne è certo Antonino Spinalbese, che ne ha parlato proprio col coinquilino nelle ultime ore. “Io qui mi diverto“, ha spiegato il videomaker, evidentemente non ancora coinvolto dai discorsi sul possibile esito finale del reality. Del resto, negli ultimi giorni ha avuto altri pensieri e non sono mancate le occasioni di divertimento, anche se qualche tensione con Antonella Fiordelisi lo ha condizionato. Le liti sono legate anche all’ingresso al Gf Vip 7 di Micol Incorvaia, con cui Edoardo ha avuto una relazione. Ma ora tra loro c’è solo un’amicizia.

Edoardo Donnamaria appare molto innamorato della modella, ma anche deciso su come portare avanti la loro conoscenza: non vuole vedere altri comportamenti ambigui tra Antonella e Antonino Spinalbese. Di sicuro, la pazienza che sta mostrando in questi giorni tesi con Antonella Fiordelisi è per Micol Incorvaia sintomo di un sentimento forte tra loro, ma Daniele Dal Moro è anche convinto che spesso Edoardo stia in silenzio solo per quieto vivere. L’equilibrio tra i due al Grande Fratello Vip 7 sembra, dunque, molto precario.

Edoardo Donammaria e quelle domande su Micol Incorvaia…

Il tira e molla tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi va avanti da giorni nella Casa del Gf Vip 7, con i due vipponi che si stuzzicano a vicenda. Infatti, la giovane influencer si è calata nei panni di una detective per scoprire di più sulla relazione tra il bel romano e Micol Incorvaia. “Mi è piaciuta“, ha precisato lui, lasciando intendere che non ci sia più alcun interesse. Stuzzicato sull’intesa avuta con la sorella di Clizia Incorvaia, l’attore si è limitato a farei dei complimenti, definendo Micol una brava ragazza, molto intelligente. Scocciato dalle continue domande di Antonella, ha spiegato che tra loro è finita a causa dell’intesa mentale che non c’era più. “Non eravamo compatibili, non c’è un motivo specifico“. Ma è stato davvero sincero o ha omesso dei dettagli importanti della sua precedente storia? In effetti, Edoardo Donnamaria è apparso un po’ in difficoltà quanto Antonella Fiordelisi lo incalzava con le domande. Semplice imbarazzo o nasconde qualcosa? La verità però al Grande Fratello Vip prima o poi viene sempre a galla…

