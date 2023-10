Edoardo Donnamaria ironizza sui social dopo la pace tra Antonella e Micol/ “IncorvaSnalisi”

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, le ruggini appartengono al passato

Nelle ultime ore è emerso un retroscena alquanto insolito rispetto alla passata edizione del GF Vip. Il realty lo scorso anno è stato caratterizzato quasi da una divisione in fazione; circostanza che mise in evidenza i dissapori tra alcuni ex concorrenti. In partcolare, tutti ricordiamo le diatribe anche piuttosto forti tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Proprio quest’ultima – come riporta anche Biccy – ha dichiarato sui social di non provare più alcun rancore nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip.

Ad alimentare le voci di una possibile pace tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è poi spuntato uno scambio di “follow” sui social, un segnale moderno che può aver sancito una sorta di armistizio tra le due ex concorrenti del GF Vip. Le dinamiche in questione non sono chiaramente passate inosservate in rete e, come racconta il portale, ha notato lo scenario anche Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria, ironica frecciatina ad Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Così come Micol Incorvaia ha scelto i social per rivelare l’attuale rapporto con Antonella Fiordalisi, anche Edoardo Donnamaria ha utilizzato lo stesso mezzo per commentare la pace tra le due “ex nemiche” al GF Vip. L’ex volto di forum non si è dilungato i perorazioni o lunghe frecciatine; una semplice battuta che racchiude forse l’antifona del suo pensiero tra spiazzamento e sorpresa. “IncorvaSnalisi”, questa la parola coniata dall’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi per definire l’imprevista “ship” tra le due ex concorrenti del GF Vip.

La velata ironia di Edoardo Donnamaria sul rapporto rinnovato tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non è passata inosservata ai suoi follower. Il simpatico gioco di parole ha scatenato l’ilarità del web e qualcuno si è lasciato andare a riflessioni sui possibili scenari futuri. La storia tra l’ex volto di forum e Antonella è ormai finita da tempo; forse, dopo le ruggini di un tempo, semplicemente Micol Incorvaia avrà avvertito l’esigenza empatica di accantonare i dissapori nel tentativo di impostare un rapporto maturo, non per forza d’amicizia.











