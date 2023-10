Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace dopo il GF Vip?/ “Era un gioco, nessun rancore…”

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, dai dissapori al GF Vip al possibile “dietrofront”

Il Grande Fratello 2023 si è imposto in queste prime settimane anche grazie alle novità rispetto alla precedente edizione. La dicitura “GF Vip” è sparita, in virtù di una presenza corposa di volti non noti inseriti nel programma. Nonostante siano passati mesi dalle dinamiche dello scorso anno, ancora fanno discutere i “vecchi” protagonisti del reality; come riporta Novella 2000, sono emerse particolari novità in riferimento al rapporto tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi sono state tra le protagoniste più iconiche del GF Vip nella passata edizione. Le due non hanno nascosto ruggini e malumori, sia reciproci che verso gli altri. Non sono state poche le occasioni di scontro e l’unica certezza una volta terminato il reality era il dissapore tra le due. A quanto pare però, qualcosa sarebbe cambiato. Il portale riporta infatti alcune dichiarazioni e dettagli che sembrano mettere in evidenza un evolversi del rapporto totalmente inaspettato.

Micol Incorvaia e lo scambio di “follow” con Antonella Fiordelisi dopo le liti al GF Vip

“Cosa penso di Antonella? Non ho mai risposto a domande di questo tipo; però a sto giro mi preme farlo perchè sono passati quasi 7 mesi da quando abbiamo finito il gioco, e non abbiamo più 12 anni. Certe cose si superano, perchè non c’è mai stato niente di così grave da poter dire: ‘Questa persona la odio, non la voglio mai più vedere’…”. Queste le parole di Micol Incorvaia sui social – riportate da Novella 2000 – a proposito del rapporto turbolento con Antonella Fiordelisi. Dalle sue considerazioni si evince la maturità di andare oltre le ruggini vissute al GF Vip lo scorso anno e nel prosieguo del discorso il punto di vista appare ancora più evidente.

“Era tutto relativo a quello che stavamo vivendo in quel momento e relative al gioco. A oggi voglio fare un grande in bocca al lupo per il nuovo percorso che sta per intraprendere e non posso dire niente di male“. Micol Incorvaia – come riporta il portale – avrebbe poi concluso: “Non l’ho vissuta fuori dal gioco; dopo un po’ le faccio passare in prescrizione le cose; non porto così tanto rancore”. Ad avvalorare la tesi dell’armistizio tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è da aggiungere anche un ulteriore dettaglio catturato sui social. Le due si sono infatti scambiate il “follow” sui vari profili in rete, segno evidente che il rapporto è ben lontano dall’astio di mesi fa.











