Edoardo Donnamaria lascia Antonella a San Valentino: “Non ti voglio più vedere”

Edoardo Donnamaria furioso con Antonella: “Non mi fido di lei”

Il San Valentino tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è finito nel peggiore dei modi, lasciando l’amaro in bocca ai fan dei “Donnalisi”. Il volto di Forum ha avuto un attacco di gelosia nei confronti della schermidora, a causa di un gesto verso Antonino Spinalbese.

Gianluca Benincasa: "Io stalker di Antonella Fiordelisi? Rovinata la mia immagine!"/ "I suoi genitori hanno…"

In occasione della festa degli innamorati, Antonella Fiordelisi ha leccato un cucchiaino con della panna che gli ha porto lo stesso Antonino Spinalbese in confessionale. Ovviamente si trattava di uno siparietto goliardico, ma Edoardo Donnamaria non lo ha preso affatto bene: “Io senza telecamere non so cosa può fare questa, non mi fido”. Il volto di Forum, come riporta Biccy, si infuria con la schermidora: “Voglio evitare di avere a che fare con te. Sei una ragazzina”. A questo punto, scoppia lo scontro tra i due per quanto accaduto.

Gianluca Benincasa: "Antonella Fiordelisi? Accordo per farla entrare da single al GF Vip"/ "Ne sono pentito"

Edoardo Donnamaria lascia Antonella, ma i due chiariscono

Edoardo Donnamaria non riesce a superare il gesto di Antonella Fiordelisi ad Antonino Spinalbese e chiude la storia con la schermidora. Il volto di Forum, come riporta, dichiara: “Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere”.

A questo punto, Antonella si sfoga: “Mi hai rovinato il San Valentino, io ero felice per la puntata di ieri che hanno fatto vedere i nostri tweet. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi. Sei un falso. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello”. Come volevasi dimostrare, però, dopo alcune ore distanti, la coppia ha chiarito. Donnamaria in confidenza a Nicole Murgia ha aggiunto: “Poi ci parlo e mi passa tutto, ma sono stanco“. Insomma, i ‘Donnalisi” continuano con i tira e molla tipici della loro relazione.

Antonella Fiordelisi contro Oriana al GF Vip: "Daniele? È solo una sfida con Martina"/ "Teme il rifiuto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA