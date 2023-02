GF Vip: Edoardo Donnamaria ancora furioso con Antonella/ “Vai a leccare i cucchiai…”

Edoardo Donnamaria, ennesimo sfogo contro Antonella Fiordelisi: “Si stava cambiando in camera…”

La quiete non sembra proprio essere possibile tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La relazione tra i due al GF Vip è costantemente tormentata da discussioni e liti, spesso e volentieri per futili questioni. Il tema della gelosia torna al centro dell’ultimo scontro tra il voluto di forum e la sua fidanzata, con Antonino Spinalbanese ancora coinvolto. Nello specifico, Edoardo Donnamaria si è scagliato contro Antonella Fiordelisi per via di un confessionale “piccante” con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

“Lo stesso giorno che mi ero inca**ato con lei perché si stava cambiando in camera, senza reggiseno con Antonino, la vedo che fa la torta con lui; dopo vedo anche il confessionale con lui che le dà il cucchiaio e lei che se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa?” Queste le parole di Edoardo Donnamaria in uno sfogo in mattinata con Andrea Maestrelli. Immediatamente, Antonelli Fiordelisi ha tentato di discolparsi minimizzando l’accaduto e spiegando come fosse tutto avvenuto in maniera scherzosa.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, scintille “per colpa” di Antonino Spinalbese

Nonostante le motivazioni di Antonella Fiordelisi a giustificazione dei suoi comportamenti, Edoardo Donnamaria ha rincarato la dose: “Mi può dare fastidio se gli allunghi il cucchiaio sporco di panna e glielo lecchi? Ci sono le telecamere: io senza telecamere non so cosa può fare questa. Che ti devo dire, non mi fido”. Da queste parole del volto di Forum parte un acceso botta e risposta tra i due, con Antonella che tuona: “Rispettami, perchè io lo faccio con te, quello è il massimo che puoi vedere in un confessionale simpatico. Mi danno tutti ragione perché tu sei pazzo. Ti devi ridimensionare!”

Lo scontro verbale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue quando la giovane fa riferimento alla giornata di San Valentino: “Devo pensare alle cose belle, il mio cuore non lo cambi: sono sorridente e felice. Vuoi fare il confessionale con Oriana? Fallo, poi mi vedi col binocolo. Pure a San Valentino mi devi far incavolare: io voglio essere felice, non mi faccio condizionare dalle tue cretinate”. Piccata la risposta di Edoardo, che genera l’ennesima reazione eloquente della fidanzata: “Fatti il tuo percorso: ci sono tante cose di te che non sopporterò mai e tu non vuoi cambiare… Sai quante ragazze conosco che rispettano i miei canoni? Cento miliardi!“.











