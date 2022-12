Edoardo Donnamaria lascia il GF VIP?/ “Antonella m’ha rotto il caz*o, basta!”

Edoardo Donnamaria in crisi al GF VIP: “prendo ed esco dalla porta”

Edoardo Donnamaria in crisi al Grande Fratello Vip 2022 per i comportamenti di Antonella Fiordelisi e minaccia di uscire dalla porta rossa. Nelle ultime ore il volto di “Forum” si è lamentato con Nikita Pelizon e Luca Onestini di Antonella. Un vero e proprio sfogo quello di Edoardo che sta pensando seriamente di lasciare il reality show di Canale 5. “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P**ca pu**ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro…” ha detto il concorrente che è stato rassicurato e incoraggiato da Nikita Pelizon e Luca Onestini a non mollare.

Nonostante le rassicurazioni dei compagni d’avventura, Edoardo sembra arrivato al limite visto che ha precisato :”cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose le stesse dinamiche. Sono pieno po**a tr**a. M’ha rotto il c***o. Mi manca l’aria…”. Parole molto pesanti quelle pronunciato da Edoardo che sta vivendo molto male la relazione con Antonella.

Non solo, Edoardo Donnamaria parlando con Nikita Pelizon e Luca Onestini ha confessato che se fosse stato fuori nella vita reale si sarebbe comportato diversamente con Antonella Fiordelisi. Il volto noto di Forum, infatti, ha rivelato che sicuramente si sarebbe preso dei giorni di pausa per riflettere sul da farsi: “se fossimo fuori, alla decima volta che mi rompi il ca*** io prendo e non mi vedi per 2 giorni. Io la vedo qui che parla dei cavoli miei con altri e vado su tutte le furie. Fa delle cose che non sopporto…”. Ma cosa è successo e soprattutto cosa ha fatto Antonella?

A raccontarlo è stato proprio Edoardo che ha detto: “a lei piace che io rosico capite? Alza l’asticella e io non ce la faccio. Io invece mi aspetto che una persona che mi vuole bene non faccia una cosa che mi infastidisce…”. In particolare Edoardo non gradisce che la fidanzata parli con tutti della loro storia e delle loro cose private. “La deve smettere…” – ha detto Edoardo che ha anche confessato di essere infastidito dal fatto che Antonella per giorni ha indossato le camice di Antonino Spinalbese: “si è messa per tre giorni tre camicie di Antonino diverse…Non si fanno queste cose, al contrario lei sarebbe gelosa…Lei le ha messe volontariamente per farmi rosicare…Adesso sta lì a parlare con Antonino, mentre io sto male lei ride…”. Cosa succederà tra i due?











