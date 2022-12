Edoardo Donnamaria lite con Antonella Fiordelisi/ “Devi andare dallo psicologo”

Edoardo Donnamaria ennesimo litigio con Antonella: ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno litigato in modo piuttosto pesante fino a decidere di lasciarsi. Dopo il confronto nell’ultima puntata, però, i due gieffini hanno avuto altre discussioni piuttosto curiose. La schermista ha ammesso di aver provato piacere sapendo che il volto di Forum fosse stato male per lei.

A questo punto, Edoardo Donnamaria le chiede: “Ma sei sadica allora” e Antonella risponde: “Sono anche masochista“. Il volto di Forum interviene nuovamente: “Perché ti è piaciuto stare così come sei stata in sti giorni?” e la schermista replica: “No però lo faccio perché così stai male anche te” . Il dialogo è surreale considerando che mentre il gieffino era visibilmente in difficoltà, Antonella Fiordelisi rideva. Lo stesso volto di Forum vedendo questa situazione molto strana le dice: “Tu devi andare dello psicologo” e la schermista risponde: “Io non so mai andata almeno dallo psicologo”, “E infatti si vede” risponde ironico Edoardo. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Dopo gli ultimi litigi della coppia, a prendere posizione è la mamma di Edoardo Donnamaria con dei “like” tattici contro Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum, nel pieno della crisi con la schermista, aveva lanciato un appello ai fan fuori della Casa del Grande Fratello Vip 2022: “Vi mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con scritto ‘consiglio fai così’ ci deve essere scritto fai questo”.

Chicca Donnamaria, mamma di Edoardo, risponde mettendo il “mi piace” al seguente post social: “L’unica frase che accetto su un aereo è: “Edo D. Vola solo”. E’ piuttosto evidente che la donna preferisca che il figlio prosegua il reality show da single. Purtroppo per lei, però, sembra che sia tornata la pace tra i “Donnalisi” sancita da un bacio appassionato tra i due gieffini.

