Edoardo Donnamaria, lite con Antonella Fiordelisi/ Micol Incorvaia scatena tutto

Edoardo Donnamaria, lite con Antonella Fiordelisi

Lite notturna al Grande Fratello Vip 2022 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tutto accade dopo una discussione tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Dopo aver ascoltato lo sfogo di quest’ultimo con Antonella a cui ha raccontato di non essere soddisfatto dell’atteggiamento di Micol, la Incorvaia si è chiusa in confessionale puntando il dito sia contro Tavassi che conto Antonella. Di fronte alle urla della Incorvaia, dietro la porta del confessionale, si sono radunati Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Ad ascoltare lo sfogo di Micol, dietro il confessionale, arriva anche Antonella Fiordelisi che, però, viene subito richiamata da parte di Edoardo. “Anto”, è stato il richiamato di Donnamaria che ha portato la Fiordelisi a tornare in cucina dove, poi, è andato in scena un nuovo battibecco tra Donnamaria e Fiordelisi.

Il battibecco tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Dopo essere tornata in cucina, Antonella ha commentato così lo sfogo di Micol Incorvaia: “Chissà cosa le ha raccontato Giaele. Ecco perché sta così”. “Sì, vabbè, ma non c’è da essere contenti eh”, ha ribattuto Donnamaria. “Sei contenta di cosa? Ho detto solo perché secondo me sta così”, ha replicato la Fiordelisi.

Edoardo, tuttavia, in disaccordo con Antonella, ha continuato: “Non è bello. Non è che vieni con il sorriso…” scatenando la dura reazione della Fiordelisi – “Come ti permetti? Non ho il sorriso. Mi guardi?”. Tra i due, dunque, è partito l’ennesimo battibecco al termine di una settimana in cui le discussioni non sono mancate.

