Edoardo Donnamaria: “Micol vicino come amica”/ Nuovo scontro con Antonella?

Edoardo Donnamaria ad Antonella: “Micol è solo un’amica”

Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è diviso: da un lato il suo gruppo di amici e dall’altro la fidanzata Antonella Fiordelisi. Il volto noto di Forum vive una vera e propria spaccatura e nelle ultime settimane la situazione si è fatta sempre più complicata. “Come ho detto anche nel confessionale subito dopo l’accaduto so chi sono i miei amici, chi mi vuole bene e chi no” – dice Edoardo che prosegue – “sono successe tante cose e discussioni, uno dei principali motivi per cui ho litigato con Antonella è per aver mantenuto le mie amicizie al di là di lei, ma sentire loro che dicono queste cose non mi piace”.

Non solo, Edoardo ha anche qualcosa da dire alla fidanzata Antonella: “con Micol ho avuto una storia, ma lei per me è un’amica ed è una delle persone che in questo periodo mi è stata più vicino nella mia vita, non nel GF VIP”

Edoardo Donnamaria: la storia con Antonella Fiordelisi divide la casa

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi divide gli umori all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Anche l’amico Edoardo Tavassi è convinto che la presenza di Antonella non gli faccia bene: “è il suo peggior nemico. Lei lo fa stare male e ad un amico non voglio vederlo così, di sicuro lei non gli fa bene”.

