Edoardo Donnamaria rivelazione choc: “Con Antonella l’ho fatto tutti i giorni”/ Il web lo massacra

Edoardo Donnamaria, la confessione sull’intimità con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti. La nomination fatta da lui contro Oriana Marzoli e il successivo dietrofront ha fatto infuriare Antonella che si è allontanata non sentendosi protetta e tutelata dal fidanzato. Convinta che lui tenga di più ai suoi amici, l’ex schermitrice ha fatto passi indietro. La scorsa notte, i due hanno avuto un nuovo confronto in cui Antonella ha provato a spiegare il proprio stato d’animo ad Edoardo che la Fiordelisi vede diverso rispetto agli inizi del loro rapporto. L’ex schermitrice ha così fatto notare che, inizialmente, lui la difendeva sempre in ogni situazione e pubblicamente per poi rimproverarla e farle notare i suoi errori quando erano da soli.

Edoardo e Antonella, crisi nera al GF Vip: "È davvero un cane, è cambiato"/ Onestini la accusa: "Lo reprime"

Una situazione che, ad oggi, Antonella non vede più. Accuse che Edoardo ha rifiutato e, dopo l’ennesimo scontro con lei, si è sfogato con Luca Onestini. In un momento di rabbia, Edoardo si è lasciato andare a delle confidenze intime sul suo rapporto con la Fiordelisi svelando anche cosa accade sotto le coperte. Le parole di Edoardo hanno scatenato la dura reazione del web, furioso che lo speaker radiofonico abbia rivelato dettagli così intimi sulla sua relazione.

Antonella delusa da Donnamaria "non pensavo fosse così"/ Nikita "se non risolvete..."

Le rivelazioni di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi fanno infuriare il web

Arrabbiato con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria tira fuori tutto il proprio malessere sfogandosi con Luca Onestini a cui ha svelato dettagli intimi su ciò che accade sotto le coperte. “Un giorno è successa una cosa che mi ha fatto capire molto, praticamente andiamo a letto. Io mi avvicino e faccio per baciarla, abbracciarla e anche qualcosa di più. E lei tipo mi rifiuta. Quindi io mi dico… aspe noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qui dentro, tutte le notti. Io comunque le dico ‘perché mi rifiuti cosa c’hai?’. Lei dal nulla mi dice ‘no perché io non mi fido di te’. Ecco lì sono rimasto scioccato e le ho detto ‘ma cosa dici? fino a mezz’ora fa ridevamo a e scherzavamo insieme’. E lei mi fa ‘no, ma prima tu hai detto che sei amico di Micol’. Quindi capisci Luca che la sfuriata adesso perché io sono amico di Oriana è solo l’ennesima”.

Edoardo Donnamaria, in radio fa battute su Antonella Fiordelisi/ Lei scoppia a piangere, è crisi?

Le parole di Edoardo non sono piaciute a parte dei fan della coppia che si sono scagliati contro Donnamaria accusandolo di aver rivelato dettagli intimi che avrebbero dovuto restare segreti. Come riporta Biccy, sono diversi i commenti su Twitter contro Donnamaria: “Ma come si permette di raccontare certe cose a tutti?”, scrive qualcuno. “È stato superato il limite. Non può raccontare davanti a tutti dettagli sull’intimità con la sua ragazza di 24 anni. È gravissimo”, aggiunge un altro.

NOI L’ABBIAMO FATTO TUTTI I GIORNI QUI DENTRO… Sei un imbecille o pensi che una NON INNAMORATA si mette sotto le coperte con te così tanto per? #donnalisi — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) January 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA