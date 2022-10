Edoardo Donnamaria: rivelazione hot su Basciano e Sophie Codegoni/ Regia censura ma…

Edoardo Donnamaria e le coppie del Grande Fratello Vip

Dopo quasi un mese di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, i concorrenti dimenticano di essere ripresi dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro lasciandosi andare a dichiarazioni particolari. E’ quanto accaduto la scorsa notte quando, in giardino, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro e Amaurys Perez hanno chiacchierato su ciò che accade nella casa ripercorrendo anche le dinamiche delle scorse edizioni. In particolare, i quattro si sono soffermati sulle coppie nate all’interno della casa e dell’intimità che hanno raggiunto.

Il più curioso è apparso Amaurys Perez che ha chiesto agli altri tre concorrenti se sotto l’occhio delle telecamere qualcuno è riuscito ad avere un’intimità. Nel rispondere alla domanda del campione, Edoardo Donnamaria ha fatto riferimento ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni con una dichiarazione che ha fatto infuriare i fan della coppia.

La rivelazione di Edoardo Donnamaria su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

“Ma in pratica sono arrivati al dunque qui dentro?“ ha chiesto Amaurys Perez curioso di conoscere cosa sia accaduto tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello vip. “Ma no, però Basciano si è fatto fare da lei un...”, è stata la risposta di Edoardo che è stato poi censurato dalla regia.

Poche parole che, però, non sono piaciute ai fan della coppia che hanno colto nella rivelazione del volto di Forum un’allusione a ciò che sarebbe accaduto tra Basciano e Sophie nella casa. Tanti i commenti su Twitter da parte dei fan dei Basciagoni, come sono chiamato Alessandro e Sophie che non hanno gradito le parole di Donnamaria.

MI SENTO MALEEEE EDO CHE DICE BASCIANO SI È FATTO FARE UNA ✊️ DA… e hanno censurato hfjxjjvkv #GFVIP — ♡ (@SL4YLENA0) October 14, 2022













