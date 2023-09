Edoardo Donnamaria, un video in discoteca scatena in web/ Scatta l’abbraccio con una ragazza “ignota”

Edoardo Donnamaria “oltre” Antonella Fiordelisi: divertimento in discoteca con altre ragazze

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha regalato al mondo dei social una valanga di spunti per alimentare discussioni, pareri e congetture, spesso contrastanti tra loro. Ad alimentare questo vortice di opinioni sono chiaramente i protagonisti, con particolare riferimento alle coppie nate nella casa più chiacchierata d’Italia. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ne sono un esempio lampante, soprattutto considerando che il primo sembra essere finito nuovamente nel mirino delle critiche da parte del web.

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stata particolarmente convulsa già nella Casa del GF Vip. Una volta fuori, sembravano invece aver limato le incomprensioni; salvo poi giungere, qualche settimana fa, a quella che sembra essere la rottura definitiva. Come anticipato, l’ex volto di Forum sarebbe finito al centro delle critiche dopo la pubblicazione di un video che lo vede ballare con delle ragazze in un locale, chiaramente senza Antonella Fiordelisi.

Il video tanto discusso sul web con protagonista Edoardo Donnamaria – come riporta BlogTivvu – sarebbe stato pubblicato da Deianira Marzano sui social. L’esperta di gossip ha aggiunto al contenuto la seguente didascalia: “Ecco qui Donnamaria in discoteca con Diamante e delle ragazze… Una tipa lo abbraccia da dietro“. Il tutto sarebbe riferito ad una segnalazione anonima che, neanche a dirlo, in poco tempo ha fatto il giro del web animando le discussioni in merito.

La scena più discussa sul web è chiaramente il caloroso abbraccio ricevuto da Edoardo Donnamaria da una ragazza – della quale non si conosce l’identità – proprio nel locale in questione. Neanche a dirlo, i fan di Antonella Fiordelisi si sono lasciati andare a dure critiche e contestazioni nei confronti del ragazzo. Tra l’altro, alla serata era presente anche Matteo Diamante che proprio di recente aveva fatto discutere per alcune considerazioni fatte proprio sull’ex coppia del GF Vip.











