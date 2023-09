Stefano De Martino: il dolce gesto per Emma Marrone/ Dopo la rottura con Belen…

Stefano De Martino: dopo l’addio a Belen, il gesto per Emma Marrone

Dopo la scelta di Belen Rodriguez di ufficializzare la storia con Elio Lorenzoni, Stefano De Martino risponde con una dolce sorpresa per Emma Marrone. Sono trascorsi anni da quando Emma e Stefano si conobbero e si innamorarono nella scuola di Amici. La loro storia finì con l’incontro tra De Martino e Belen con cui è stato il protagonista indiscusso degli ultimi anni. Con il tempo, Emma e Stefano sono riusciti a ricreare un rapporto sincero ed oggi sono diventati amici come hanno sottolineato più volte entrambi.

Non rappresenta, dunque, una grande sorpresa il sostegno che Stefano sta dimostrando ad Emma in un momento importante per la sua carriera. Dopo il successo del singolo “Mezzo mondo” e del duetto con Tony Effe sulle note di “Taxi sulla luna”, Emma è tornata ufficialmente in pista con il brano “Iniziamo dalla fine” estratto dal nuovo album “Souvenir”. Nel giorno della pubblicazione del brano è così arrivato il gesto di De Martino per la Marrone.

Il gesto di Stefano De Martino per Emma Marrone apprezzato dal web

Stefano De Martino ed Emma Marrone si seguono da tempo sui social ed entrambi hanno sempre dimostrato di supportare l’alto con dei like. Stavolta, però, Stefano ha deciso di fare altro e, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un pezzo della nuova canzone di Emma taggandola e aggiungendo l’emoticon delle mani che applaudono.

Una storia che, poi, ha ricondiviso la stessa Emma e che il popolo del web ha particolarmente apprezzato. Un gesto d’affetto e di stima quello del conduttore napoletano per la cantante salentina con cui ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella scuola di Maria De Filippi a cui entrambi sono molto legati.

