Edoardo e Carlo Ponti, figli Sophia Loren/ Lei: “son la mia vita, la mia famiglia”

Chi sono Edoardo Ponti e Carlo Ponti Jr, i figli di Sophia Loren

Edoardo Ponti e Carlo Ponti Jr sono i figli di Sophia Loren nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Carlo Ponti. Un bellissimo rapporto quello tra la mamma, attrice Premio Oscar, e i due figli che hanno seguito le orme dei genitori. Proprio l’attrice poco dopo la nascita del primo figlio Carlo Ponti Jr., intervistata da un giornalista dell’epoca, alla domanda “il successo, la ricchezza, la fama: cosa valgono di fronte a questo capolavoro?” – rispose “niente, niente”. Una mamma sempre attenta verso i suoi amatissimi figli nati dalla storia d’amore con il produttore cinematografico Carlo Ponti. Il primogenito Carlo Ponti Jr è un direttore d’orchestra, mentre Carlo è un regista. Proprio lui l’ha diretta nell’ultimo film “La vita davanti a sé” molto apprezzato dalla critica e dal pubblico.

Ludovica Nasti e le dichiarazioni sul docufilm di Sophia Loren/ "Lei è un modello..."

Intervistata da Repubblica, la Loren ha raccontato: “Edoardo ed io ragioniamo con la stessa testa, questo film è stata una bellissima esperienza per me perché non è sempre facile sentirsi a casa, essere felice di avere una storia importante da raccontare come quella che lui, con la sua sensibilità, ha portato sullo schermo”.

Cary Grant, flirt con Sophia Loren/ Lei: "era un uomo molto bello"

Sophia Loren e l’amore per i figli Carlo Ponti Jr ed Edoardo Ponti

L’amore di Sophia Loren per i figli Carlo Ponti Jr ed Edoardo Ponti è sempre stato il centro della sua vita. Proprio l’attrice, parlando del rapporto con i due figli, ha rivelato: “È l’amore che ho per lui e per suo fratello. Son la mia vita, la mia famiglia, sono tutto per me. Carlo, Edoardo ed io: eccoci qui. È con loro che voglio stare, e con loro mi dimentico del resto”. Nonostante i mille impegni, i film in Italia e nel mondo, mamma Sophia c’era sempre per i suoi due amati bambini. “Lavorava ma c’era sempre il tempo per noi figli”, precisa il figlio Edoardo. “Ci ha sempre fatto sentire che noi venivamo prima di tutto. Poi veniva il lavoro, veniva il cinema. Ci ha sempre dato una grande senso di sicurezza. Quando la dirigo sul set, mi basta guardarla o toccarla, e capiamo tutto”.

Sophia Loren/ "Ho semplicemente vissuto tutto con positività. Ed è bastato"

Oggi che i due figli sono grandi, mamma Sophia non li perde mai di vista: “li seguo, li guardo e li amo sono sempre i più belli del mondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA