Edoardo e Guendalina Tavassi si dividono all’Isola dei Famosi?/ Coppia già in crisi!

Edoardo e Guendalina Tavassi hanno fatto il loro arrivo in Honduras solo pochi giorni fa, eppure la loro avventura all’Isola dei Famosi sta già riscontrando le prime difficoltà. La coppia, pur essendo fratello e sorella, non è abituata alla convivenza e, dunque, allo stare sempre insieme, cosa che ha accentuato quelle differenze che tra i due scatenano dissapori. Così, dopo soli pochi giorni insieme all’Isola, Guendalina ed Edoardo hanno litigato furiosamente, tanto che lui ha minacciato di lasciare il programma.

Una lite, per giunta, nata non da motivazioni gravi, ma solo per incomprensioni caratteriali. In virtù di questo è dunque possibile pensare che la coppia potrebbe “scoppiare” e proprio nella puntata dell’Isola dei Famosi in onda questa sera, 7 aprile, su Canale 5.

Edoardo e Guendalina Tavassi da coppia a concorrenti singoli all’Isola dei Famosi?

Edoardo e Guendalina Tavassi potrebbero presto diventare dei concorrenti singoli. Le possibilità sono altre perché questa sera Ilary Blasi metterà la coppia di fronte ad una scelta importante: continuare questo percorso in coppia o giocare da singoli. Edoardo più di Guendalina potrebbe scegliere per la seconda opzione. È stato proprio lui in un confessionale a sottolineare di non riuscire a sopportare costantemente la sorella e che, per questo, le liti tra loro saranno sicuramente frequenti all’Isola dei Famosi. Non resta dunque che scoprire se le parole di Edoardo siano effettivamente lo specchio di una crisi già forte che potrebbe dunque portare allo “scoppiamento” da sua sorella Guendalina.

