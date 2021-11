Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi/ “A 14 anni ho fatto coming out”

Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi nato dall’amore con Beppe Ercole. Il ragazzo è molto legato alla mamma con cui ha un rapporto davvero speciale. Del padre, uno dei più importanti arredatori di Roma, ha un bellissimo ricordo: “mia mamma non mi ha mai influenzato negativamente su mio padre, mi ha sempre detto di fare quello che volevo anche se mi aveva detto che era un po’ immaturo. Comunque mi manca tutt’oggi, mi avrebbe dato tutta una serie di skills, lui era più bravo di me a gestire i soldi”.

Serena Grandi, "Diventerò suora laica": ecco perchè/ "Mi dedico agli altri e combatto consumismo"

Il figlio di Serena Grandi ha anche raccontato di un momento difficile della sua vita quando è caduto in un fortissimo esaurimento nervoso: “allora ho iniziato a guardarmi dentro e mi sono detto che mi mancava. Quando è deceduto io son rimasto con lui e con Corinne fino all’ultimo giorno, sono convinto che lui sapeva che ero lì, mi è bastato questo. Mi ricordo che aveva perso conoscenza e c’era Corinne che stava di un male… è morto di un tumore al cervello” Il ragazzo parlando poi del padre Beppe Ercole ha aggiunto: “era un personaggio, era unico”.

Serena Grandi, casa all'asta dopo fallimento ristorante/ “Sono molto amareggiata”

Edoardo Ercole, chi è il figlio di Serena Grandi

Edoardo Ercole è conosciuto per essere il figlio di Serena Grandi, icona del cinema sexy anni ’80 e ’90. Figlio d’arte, il giovane nel salotto di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone ha raccontato cosa ha preso dalla mamma: “di carattere ho preso la creatività e l’amore per le cose belle. Mai desiderato fare spettacolo? Io lavoro per eventi e sono compiaciuto ma non ho mai pensato di spingermi a fare l’attore”. Proprio la mamma gli ha permesso di conoscere molto più da vicino il mondo della tv e dello spettacolo: “stando sempre dietro a mia mamma sicuramente mi ha fatto apprezzare molto quel lavoro”.

Edoardo Ercole, ‘proposta di matrimonio’ a Mercedes Henger/ “Alla fine ha detto sì!”

Un momento importante della sua vita è stato quando ha deciso di dichiarare la sua omosessualità “avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già consapevolezza a 12/13 anni e io ho passato momenti atroci. Ho ricevuto insulti, scritte orrende sotto il mio civico, ma ho sofferto in silenzio, anche se lei comunque ci è arrivata. Avrei preferito farlo in maniera diversa”. Un coming out accolto con grande amore dalla madre Serena Grandi: “sono sempre stata felice della sua omosessualità, sono felice, non diventerò nonna ma non fa niente, tanto non ho più pazienza. Io pensavo di averlo indotto a divenire omosessuale, non essendoci la figura dell’uomo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA