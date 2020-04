EDOARDO, FIGLIO GERRY SCOTTI/ L’incidente, la tv, i reality “non vuole stare in onda”

Quando Gerry Scotti parla di suo figlio, Edoardo, non nasconde una punta di orgoglio. Nato nel 1993 dal suo matrimonio con Patrizia Grosso, Edoardo ha con suo padre un legame molto speciale: un legame che li accompagna da sempre e che è costellato da diverse passioni comuni. Tuttavia, a separarli, è un percorso di vita totalmente differente, così come spiega proprio il conduttore in una recente intervista concessa al Fatto Quotidiano. “Si fa sempre fatica a trovare le somiglianze con i figli – ha spiegato Gerry Scotti a Giuseppe Candela. “Io mi accorgo adesso di assomigliare a mio padre. Edoardo mi somiglia in alcune cose ma non può somigliarmi in altre”. Secondo il popolare conduttore, infatti, Edoardo è figlio di una generazione nata in un’era molto diversa dalla sua: “non ha vissuto il percorso che ho vissuto io – ha detto – Non ha masticato il duro com’è capitato alla mia generazione”.

“EDOARDO HA RESISTITO ALLE PROPOSTE TV: OSPITATE, INTERVISTE, REALITY…”

Edoardo, figlio di Gerry Scotti, non sembra aver ereditato da suo padre la passione per il piccolo schermo. Alle luci delle telecamere preferisce infatti il backstage e, pur lavorando nel mondo dello spettacolo, ha scelto di non seguire le orme paterne. “Lui non vuole stare in onda – ha spiegato il conduttore al Fatto Quotidiano – si occupa di produzione. Non vuole essere un personaggio televisivo e ha resistito a tutte le proposte che nel corso degli anni gli hanno fatto, dalle ospitate alle interviste ai reality vari dove lo avrebbero classificato solamente come il figlio di Gerry Scotti“. Una scelta che oggi lo riempie d’orgoglio: “È stato molto bravo a dire no senza che io dovessi intervenire – dice – so che sarà al mio fianco nelle cose che andrò nei prossimi anni a produrre o fare. È molto più sereno così”.

GERRY SCOTTI: “L’INCIDENTE DI MIO FIGLIO EDOARDO? SIAMO STATI FORTUNATI”

Esattamente un anno fa, Edoardo, figlio di Gerry Scotti, è finito all’ospedale a causa di un brutto incidente in moto. Trasportato d’urgenza all’Humanitas, ha riportato una frattura scomposta del femore ed oggi, a distanza di quasi dodici mesi, a quanto pare ha scelto di mettere per sempre ingarage la sua moto. Così parlava Gerry Scotti a Verissimo, qualche mese fa, in merito all’incidente che l’ha coinvolto: “Non lo auguro a nessuno, a chi vuoi augurare una cosa del genere? Non si può augurare. Dal primo giorno in cui ha avuto il motorino a 14 anni – ha spiegato il conduttore – avevo questa paranoia. Mi è andata bene per 13 anni in cui non è successo nulla, ma lasciatemi dire che per come è andata siamo stati fortunati”. Dopo l’incidente, Gerry Scotti ha ammesso che anche lui, come suo figlio, ha scelto di abbandonare le moto: “Non la usa più io, non la usa più lui – ha precisato – una passione in meno”.



