Isola dei famosi 2024, semifinale/ Diretta e eliminati: gare e duelli per scegliere i finalisti

Isola dei famosi 2024: anticipazioni semifinale (13a puntata) del 2 giugno 2024

Manca poco per la semifinale dell’Isola dei famosi 2024 in onda questa sera 2 giugno 2024. La 13a puntata sarà ricca di sorprese e colpi di scena, come sempre alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria mentre a commentare le dinamiche dei naufraghi interverranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Quest’ultimo, giornalista del Tg5 ha dimostrato di avere la giusta cattiveria ed il giusto cinismo per commentare il reality. Puntata cruciale dunque per sapere chi saranno gli eliminati e chi invece, di conseguenza, saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria nella finale di mercoledì 29 maggio.

Puntata ricca dunque in cui si scoprirà chi sarà l’eliminato tra Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai. Quest’ultima paga lo scotto di essere entrata da poco e dunque di essere meno conosciuta rispetto agli altri. Artur Dainese, invece, ha dimostrato di avere grinta e carattere ma non ha costruito degli ottimi rapporti con gli altri naufraghi e concorrenti, Samuel Peron, invece, ha dimostrato di essere un ottimo leader molto amato dagli altri. Non sarà l’unica eliminazione della serata. Al momento in Honduras ci sono ben otto concorrenti: oltre ai tre citati anche Edoardo Stoppa, già in finale, e poi Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco, e Matilde Brandi.

Isola dei Famosi 2024: sorprese per Matilde Brandi e Samuel Peron, duelli e sfide

Durante la puntata della semifinale dell’Isola dei famosi 2024 verranno decretati i finalisti e per farlo i naufraghi concorrenti dovranno cimentarsi in una serie di duelli e sfide. Prima verrà annunciato l’eliminato tra Artur Dainese, Samuel Peron e Karina Sapsai e poi tra i naufraghi rimasti con una serie di gare e duelli per raggiungere Edoardo Stoppa in finale. Non macheranno poi i confronti, le discussioni ed i chiarimenti. E soprattutto Artur Dainese, sarà ancora una volta al centro delle critiche dei suoi compagni riusciranno a trovare un punto di incontro?

E dalle anticipazioni sulla 13a puntata dell’Isola dei famosi 2024 si scopre che non mancheranno anche le sorprese. I naufraghi avranno modo di ricevere delle gradite sorprese, Matilde Brandi avrà modo di poter riabbracciare Manila Nazzaro, una delle sue migliori amiche che nelle scorse settimane si è sposata con Stefano Oradei e lei purtroppo non è potuta esserci perché in Honduras. A sostenere Samuel Peron in studio, invece, ci sarà Iva Zanicchi. I due sono stati una delle coppie più divertenti a Ballando con le stelle in una scorsa edizione.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Il gran finale dell’Isola dei Famosi 2024 si avvicina sempre di più e la 13a puntata ovvero la semifinale è decisiva per definire quali naufraghi si contenderanno la vittoria. La nuova puntata dell’Isola potrà essere seguita in diretta televisiva su Canale 5 a partire dalle 21.30. Tuttavia è possibile seguirla in diretta streaming anche su Mediaset Infinity. E non tutto perché dopo la messa in onda anche questa puntata, come le precedenti, è disponibile sul catalogo.

