Edoardo Sanson tronista di Uomini e Donne?/ I rumors sull’ex fidanzato di Anita Olivieri

Edoardo Sanson nuovo tronista di Uomini e Donne?

Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, potrebbe essere uno dei nuovi tronista della prossima stagione di Uomini e Donne secondo quanto riporta Mondotv24. Edoardo Sanson, pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, è stato un protagonista indiretto del Grande Fratello 2024 per la lunga relazione avuta con Anita Olivieri e finita proprio durante la permanenza di lei nella casa di Cinecittà anche se tra i due la crisi era già in atto. Tuttavia, l’incontro di Anita con Alessio Falsone con cui ha poi vissuto una relazione anche fuori dalla casa ma oggi finita, ha messo un punto definitivo alla sua relazione con Edoardo Sanson che, a settembre, potrebbe provare a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi.

In passato, la conduttrice ha spesso pescato nei reality per trovare i tronisti ma nelle ultime stagioni ha preferito puntare su nomi nuovi e, soprattutto, sconosciuti al grande pubblico come accaduto con Brando e Cristian Forti che all’interno del programma hanno trovato l’amore rispettivamente con Raffaella Scuotto e Valentina Pesaresi.

Non solo Edoardo Sanson: spunta anche il nome di Mario Cusitore

A settembre, Uomini e Donne, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, tornerà in onda con la formula mista ovvero i protagonisti del trono over e del trono classico al centro della stessa puntata, ma chi saranno i tronisti del trono classico? Oltre al nome di Edoardo Sanson spunta anche quello di Mario Cusitore che, dopo aver provato a riconquistare la fiducia di Ida Platano, è ufficialmente single e sul web sono diversi i rumors secondo i quali potrebbe essere proprio lui uno dei tronisti.

Per quanto riguarda il trono rosa, dopo Manuela Carriero e Ida Platano che hanno concluso il percorso abbandonando il programma senza scegliere, la De Filippi potrebbe puntare su un’ex corteggiatrice come Marika Abbonato. Sembra naufragare, invece, la possibilità di vedere sul trono Beatriz D’Orsi che sembrerebbe aver trovato l’amore dopo la scelta di Brando.

