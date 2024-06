Beatriz D’Orsi dimentica Brando Ephrikian con Bernardo Vegni/ Chi è il nuovo fidanzato dopo Uomini e Donne

Bernardo Vegni è il nuovo fidanzato di Beatriz D’Orsi? La foto dell’ex di Uomini e Donne confermerebbe

I rumor degli ultimi giorni sembrano aver trovato conferma: Beatriz D’Orsi ha un nuovo fidanzato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa felice tra le braccia di un ragazzo il cui nome è Bernardo Vegni, come lei stessa ha confermato taggandolo nello scatto. È dunque definitivamente archiviata la delusione ricevuta alla fine del suo lungo percorso come corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne.

Il tronista, com’è noto, a Beatriz ha preferito la rivale Raffaella Scuotto, con la quale oggi sta vivendo una serena relazione. Nei giorni successivi alla mancata scelta, Beatriz non ha negato di esserci rimasta male e di aver subito una forte delusione, accusando anche il tronista di esser stato poco limpido nei suoi confronti. Trascorse alcune settimane da quel momento, Beatriz sembra però aver voltato pagina.

Beatriz D’Orsi dimentica Brando con Bernardo: gli avvistamenti col nuovo fidanzato

A confermarlo è uno scatto postato su Instagram in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è abbracciata a Bernardo Vegni, un ragazzo di Siena di cui si conosce attualmente poco, non essendo un volto del mondo dello spettacolo. I due si frequenterebbero da qualche tempo ma non hanno attualmente ufficializzato questa loro relazione. Da alcune storie su Instagram, molti hanno notato che frequentano gli stessi posti, inoltre i più attenti hanno notato che Beatriz era presente alla festa di laurea dell’amico di Bernardo lui il 1 maggio. Se non vi bastano questi indizi, sappiate che segue anche tutti i suoi amici. Questa serie di indizi, insomma, confermerebbero che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe trovato l’amore dopo Brando, il che fa sfumare la speranza di molti fan del dating show di vederla a settembre nel ruolo di tronista.

