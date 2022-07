Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti/ In arrivo il secondo figlio? Le dichiarazioni

Edoardo Scotti, la carriera e il sogno di Hollywood

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti, ed è nato dalla storia d’amore tra il famoso conduttore e showman italiano e Patrizia Grosso. Classe 1992, sin da piccolo osserva il lavoro del padre con curiosità e orgoglio, poi dopo una serie di viaggi e studi, decide di seguire le orme del padre ma il posto che ama è dietro le telecamere. Edoardo infatti dopo aver intrapreso i suoi studi a Los Angeles è diventato un regista e nel 2011 ha persino lavorato dietro le quinte di uno dei programmi del padre: Lo show dei record, che tra l’altro tornerà a breve sul grande schermo.

Durante quell’esperienza però, Edoardo ha mostrato le sue capacità artistiche anche davanti alle telecamere, collegandosi in diversi posti del mondo come inviato speciale nel 2015. Edoardo comunque, nonostante l’esperienza positiva a Lo show dei record, non si “accontenta”, il suo sogno è quello di lavorare come regista a Hollywood e se per ora non lo ha ancora raggiunto, dopo aver fatto una lunga gavetta a Mediaset, in Rai e Sky, Edoardo ha comunque raggiunto dei bei traguardi lavorando sul set del programma Cucine da incubo e sul set di una fiction poliziesca come assistente alla regia.

Edoardo Scotti, vita privata e papà per la seconda volta

Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, una giornalista che lavora in Mediaset dal 2018. Sotto questo punto di vista il figlio di Gerry Scotti appare molto riservato, anche sul suo profilo social. Della coppia però sappiamo molto sia per via della stampa e dei concittadini, sia per via dello stesso Gerry, che spesso si è lasciato andare a qualche dichiarazione dolce nei confronti del figlio e della loro famiglia. Nel 2021 Edoardo e Ginevra hanno avuto una bambina, Virginia e hanno reso il conduttore nonno per la prima volta.

Gerry Scotti ricorda con piacere la scelta del nome della bimba, che in realtà possiede proprio il nome di Gerry al femminile: “Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Io comunque ero molto contento”. Attualmente, pare che Edoardo Scotti stia per diventare padre per la seconda volta. La notizia è esplosa sui giornali, è stato il settimanale Oggi a dichiarare che ultimamente il conduttore televisivo sembra al settimo cielo e a Pavia, la città in cui vive, gira voce che Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta.

