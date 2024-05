Edoardo Stoppa e Samuel Peron, naufraghi contenti della loro assenza/ “I loro ordini non ci sono mancati”

Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono tornati alla Tana dei Serpenti dopo essere stati mandati in missione dall’Isola dei Famosi per qualche giorno. I due naufraghi, che sono i veri e propri eroi di questa edizione almeno dal punto di vista della resistenza fisica, si sono sottoposti ad alcune combattute sfide, terminate con un testa a testa. È per questo motivo che la produzione ha deciso di metterli alla prova anche in diretta con la “centrifuga”. Ad avere la meglio è stato l’inviato di Striscia la Notizia. Il premio consiste nell’immunità, nell’essere il primo aspirante leader del gruppo e nel potere di mandare un altro concorrente direttamente in nomination.

Edoardo Stoppa, perchè la moglie Juliana Moreira è preoccupata?/ Il cambiamento all’Isola dei Famosi 2024

Prima della prova, però, i due naufraghi hanno avuto modo di scoprire come si sono comportati i compagni di viaggio in loro assenza. Non è mancato chi ha festeggiato, dato che nei momenti di leadership di Edoardo Stoppa e Samuel Peron non è mancato il lavoro. Tanti infatti gli ordini impartiti, a differenza di quanto accaduto questa settimana con Karina Sapsai, decisamente più morbida. “A livello di compagnia mi sono mancati, come modus operandi di lavoro no. Io non sono uno stakanovista a differenza loro”, ha sottolineato Edoardo Franco.

Edoardo Stoppa dimagrito all’Isola dei Famosi/ La moglie Juliana Moreira preoccupata: “È molto provato”

Critiche per Edoardo Stoppa e Samuel Peron all’Isola dei Famosi, ma anche per Karina Sapsai

Non solo Edoardo Stoppa e Samuel Peron però sono finiti nell’occhio del ciclone all’Isola dei Famosi. Anche la leadership di Karina Sapsai infatti è stata oggetto di polemiche da parte di diversi naufraghi. In particolare è stata rimproverata di non vigilare abbastanza sul fuoco e di avere pensato piuttosto ad altre cose meno importanti. A infierire su di lei infine è stato anche l’inviato di Striscia la Notizia che, dopo avere vinto la sfida, ha deciso di spedirla direttamente in nomination, per farle capire che nel reality show è possibile passare dalle stelle alle stalle in pochi giorni. Sembra che la nuova arrivata sia dunque una concorrente già molto temuta e capace di scatenare non poche dinamiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA