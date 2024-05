Edoardo Stoppa, perchè la moglie Juliana Moreira è preoccupata?/ Il cambiamento all’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Stoppa è senza dubbio tra i pionieri dell’Isola dei Famosi 2024: la sua esperienza sta garantendo grande supporto alla routine di tutti i naufraghi tanto nelle sfide più ardue quanto nelle necessità giornaliere. Eppure, sua moglie Juliana Moreira sembra essere piuttosto preoccupata per l’andamento del gioco e non solo per un fattore di nostalgia.

Come risaputo, l’esperienza all’Isola dei Famosi 2024 mette a dura prova i sentimenti di nostalgia dei protagonisti. Restare per tanto tempo lontano dagli affetti, seppur per impegni professionali, è comunque un aspetto difficile da affrontare soprattutto per chi osserva dall’esterno. Ma non sarebbe unicamente questo il motivo della preoccupazione di Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa. Il tema sarebbe il cambiamento fisico dell’ex inviato di Striscia la Notizia che anche agli occhi degli appassionati sarebbe apparso piuttosto provato.

Edoardo Stoppa e l’apprensione di sua moglie Juliana Moreira: “L’ho visto molto provato…”

Il ‘caso’ che riguarda Edoardo Stoppa è dunque relativo al fisico: in rete molti hanno sottolineato quanto il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 sia dimagrito nel corso di queste 5 settimane in Honduras. Una differenza rispetto agli esordi che avrebbe destato l’apprensione anche di sua moglie Juliana Moreira, molto preoccupata. “L’ho visto molto provato, molto magro…”, queste le parole della conduttrice a Verissimo seguite però dalla convinzione che tutto stia andando e andrà nel migliore dei modi: “…Mi ha detto che è un’esperienza che porterà dietro per tutta la vita; lui se la sta cavando bene, sono molto orgogliosa di lui”.

Chiaramente, oltre alla preoccupazione per il fisico di Edoardo Stoppa, sua moglie Juliana Moreira ha posto l’attenzione anche al fattore prettamente emotivo: “…Mi ha fatto bene andare là perché la sua mancanza era diventata un lutto” – ha spiegato la conduttrice a Verissimo parlando della sorpresa fatta al concorrente in Honduras – “Mi faceva male fisicamente: parlavo di lui e piangevo”. Come se non bastasse, anche il fattore gelosia sembra non apparire come secondario: “I primi giorni mi pesava un po’ perchè l’ho visto dormire con le altre concorrenti e io gli avevo detto di non dormire con le donne ma solo con gli uomini…”.











