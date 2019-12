EDOARDO STOPPA/ “Proposta di matrimonio a Juliana Moreira? Le venne da vomitare…”

Tanti aneddoti inediti nell’intervista di Edoardo Stoppa a Verissimo con la sua Juliana Moreira. L’inviato di Striscia racconta: “Cosa mi aveva colpito di lei? Lei è quello che si vede, molto espansiva, allegra, solare, quelle cose ti colpiscono subito. Poi è una ragazza passabile, non è brutta, e poi non se la tira, ci siamo messi a parlare, e poi è rimasta questa cosa tra di noi. Dieci anni prima di sposarci? La vita va talmente veloce che sono passati velocissimi. Lei pensava che la stessi imbrogliando. La proposta di matrimonio è arrivata a New York, un posto classico per una dichiarazione. Mi preparo con questo anello tramandato da mia nonna di generazione in generazione, arriviamo in cima all’Empire State Building e lei si butta sul divano perché faceva freddo. Quando io mi inginocchio, nel momento più romantico, a lei è venuto da vomitare!”. (agg. di Dario D’Angelo)

EDOARDO STOPPA A VERISSIMO

Edoardo Stoppa si racconta a Verissimo accanto a sua moglie, la showgirl brasiliana Juliana Moreira. Lo fa a poche settimane dal suo compleanno, un mega party organizzato per festeggiare il suo compleanno, accanto alla sua consorte, ai loro due figli e ai tanti collaboratori. In quell’occasione, per lui erano arrivati gli auguri social da parte di sua moglie, un messaggio pieno di amore che ha conquistato loro fan. “Cosa dire…”- scrive la Moreira sul proprio profilo Instagram, pubblicando uno scatto di famiglia. “Oramai sono 50… Gli anni migliori e le cose più belle che io ho avuto la fortuna di fare in questa vita, le ho fatte con TE. Auguri Amore Mio, grazie per condividere la tua vita con me!!!”. Immediata la risposta di Stoppa, che ha condiviso il suo pensiero con un breve post: “Grazie mille amore mio!!! – si legge sul suo profilo ufficiale – Sono io che ti ringrazio per questi anni passati assieme, per essere qui per i miei 50 anni, per avermi regalato una famiglia e una vita splendida. In attesa di festeggiare i 60/70/80…assieme!”.

EDOARDO STOPPA: “HO SEMPRE AVUTO UN DEBOLE PER GLI ANIMALI”

Nel salotto di Verissimo, Edoardo Stoppa parlerà del suo impegno a favore degli animali, un impegno che negli anni ha portato avanti a Striscia la Notizia, con un ruolo di primo piano, sui servizi di denuncia di maltrattamenti. “Ho sempre avuto un debole per gli animali, una passione che mi ha trasmesso il nonno Mario, dottore in agraria”, dice Edoardo Stoppa in un’intervista concessa a Libero. “Mi portava con sé in giro per la campagna toscana, in provincia di Livorno, dove da ragazzino passavo l’estate”. Oggi Edoardo Stoppa ha due cani, Duda e Titico, entrambi salvati da situazioni disperate: “La notte di Capodanno di 9 anni fa – ricorda Stoppa – ho trovato una cagnolina appena nata con i suoi quattro fratellini chiusi in un sacchetto di plastica, gettati come fossero spazzatura. La voglia di vivere della cucciola era tanta, è riuscita a strappare con le zampe e con i denti il sacchetto e a respirare. Gli altri – ricorda l’inviato – purtroppo sono morti soffocati. L’ho presa con me e l’ho chiamata Duda”.

EDOARDO STOPPA, L’IMPEGNO A SOSTEGNO DELLA NATURA

Edoardo Stoppa ama profondamente gli animali e i due cuccioli che ha adottato assieme alla moglie, Juliana Moreira. Sui suoi profili social non mancano infatti tenere dediche agli amici a quattro zampe, che oggi fanno parte a tutti gli effetti della loro famiglia: “Ma la perfezione di questa zampina!!! – scrive sui social Stoppa mostrando uno scatto che immortala una delle due zampe anteriori del suo cane – Quanto e’ bella. Stamattina ho visto questa foto e mi ha messo di buon umore, chi ha un cagnolino sa quanto siano morbide e belle le loro zampine”. Ma Edoardo Stoppa è molto attivo anche sui temi ambientali, sui quali non manca mai di far sentire la sua voce: “Le grandi distese di foreste del mondo continuano ad assottigliarsi – scrive Stoppa su Instagram – gli incendi, il disboscamento, lo sfruttamento sconsiderato, portano a distruggere i polmoni del mondo. Continuo ad informarmi e continuo a leggere dati allarmanti – conclude l’inviato di Striscia – Parliamone e divulghiamo, ognuno di noi può fare una piccola differenza!”.



