Edoardo Stoppa vincitore dell’Isola dei famosi 2024?/ Poche dinamiche e scivolone finale: il suo percorso

Edoardo Stoppa finalista dell’Isola dei famosi 2024, il percorso: da subito leader all’attacco ad Artur Dainese

Manca poco all’inizio della puntata finale dell’Isola dei famosi 2024 e si scoprirà chi sarà il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione. E tra i sei finalisti a contendersi la vittoria c’è anche Edoardo Stoppa. Il percorso dell’ex inviato di Striscia la notizia all’interno del reality è stato molto lineare, forse anche troppo. Da subito si è cucito addosso l’immagine di uomo perfetto, il fratello degli animali sempre pronto e disponibile con gli altri.

Il percorso di Edoardo Stoppa all’Isola dei famosi 2024 è stata contraddistinto dalla quasi assenza di dinamiche interessanti, non ha mai discusso o litigato con gli altri naufraghi, la presenza della moglie Juliana Moreira, poi, spesso in studio e nelle scorse settimane addirittura volata in Honduras per raggiungerlo hanno chiuso il cerchio sul ‘santino’ costruitogli intorno. I semifinale, però la sua immagine perfetta ha cominciato a scricchiolare, è stata mostrata una clip in cui lo si vedeva accusare Artur Dainese di aver tenuto per se mezzo cocco senza dividerlo. Di questi suoi sospetti ha parlato con tutti tranne che con il diretto interessato e per Sonia Bruganelli con questo brutto gesto ha commesso un autogol pazzesco giondandosi la vittoria finale, sarà davvero così?

Edoardo Stoppa vincitore dell’Isola dei famosi 2024? È il favorito tanti i motivi per cui può vincere

È candidato ad essere il vincitore dell’Isola dei famosi 2024 Edoardo Stoppa, secondo i sondaggi è sempre stato il super favorito. Da tempo considerato come il trionfatore designato ‘l’amico degli animali’ è sempre stato tra i preferiti del pubblico e per gli scommettitori non ci sono dubbi che la vittoria sia la sua. Nel corso della sua esperienza nel reality di Canale 5 ha dimostrato di essere un esempio di lealtà, forza e coraggio.

Di contro però i suoi punti deboli sono proprio la sua eccessiva immagine di perfezione. Immagine che però è stata scalfita durante la semifinale quando Edoardo Stoppa ha mosso delle gravi accuse ad Artur Dainese non in faccia ma alle spalle. Tale atteggiamento non è piaciuto non solo nel reality con Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli che lo hanno redarguito ma anche nel pubblico. Ed in sondaggi, infatti, vedono calare, di poco, le sue preferenze.

Chi è Edoardo Stoppa: la moglie Juliana Moreira e i figli Lua e Sol

Per quanto riguarda la vita privata del finalista dell’Isola dei famosi 2024 Edoardo Stoppa ha una moglie, Juliana Moreira e due figli Lua Sophie e Sol Gabriel. Edoardo Stoppa e la moglie Juliana Moreira si sono conosciuti nel 2007 e sposati nel 2017. Sono delle coppie più solide del mondo dello spettacolo sempre lontani dal gossip e dal pettegolezzo.

Durante la sua avventura all’Isola 2024 Juliana Moreira ha sostenuto tantissimo il marito. È stata una dei pochi familari dei naufraghi ad essere invitata da Silvia Toffanin a Verissimo dove ovviamente ha elogiato il marito, il figlio Sol, invece, lo stesso talk ha dichiarato apertamente di tifare per Artur Dainese.

