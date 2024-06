Vincitore Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Pronostico: Edoardo Stoppa favorito, come si piazzano gli altri

Chi è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024? I pronostici

Domani, mercoledì 5 giugno 2024, è il grande giorno in cui verrà annunciato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 nell’attesa puntata della finale. Sono 6 i concorrenti in lizza per la possibile vittoria: da Edoardo Stoppa, eletto primo finalista ufficiale nelle precedenti puntate, a Artur Dainese, da Alvina Verecondi Scortecci a Samuel Peron, sino a Edoardo Franco e Aras Senol i quali, pur avendo raggiunto l’obiettivo dell’ultima puntata, sono ancora al televoto. Ma chi sarà, a questo punto, il vincitore ufficiale di questa edizione?

In questi giorni sono molteplici i pronostici sul nome che, su tutti, potrebbe spiccare sul podio: dai sondaggi in rete al sentiment del pubblico social, sino alle previsioni dei due opinionisti del programma, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, che si sono espressi nelle ultime ore sul papabile vincitore. Cosa dicono invece i bookmakers? Andiamo a scoprire in particolare le quote Sisal sul naufrago favorito per il trionfo, tra i 6 finalisti attualmente in gara.

Vincitore Isola dei Famosi 2024: Edoardo Stoppa è il favorito

Secondo gli esperti Sisal, che hanno pubblicato sul loro sito le quote, al momento il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 è Edoardo Stoppa, da tempo dato come favorito per il trionfo finale. L’inviato di Striscia la Notizia, che è stato eletto primo finalista di questa edizione, è quotato attualmente a 1.50 e sembra ben staccato dai rivali: alle sue spalle, in seconda posizione troviamo Edoardo Franco a 2.75 seguito da Aras Senol a 7.50. Sia l’ex vincitore di Masterchef sia l’attore di Terra Amara sono però in nomination, dunque uno di loro dovrà subito dire addio ai sogni di gloria all’inizio della puntata conclusiva.

Più distaccati troviamo Samuel Peron e Artur Dainese entrambi a 12.00: sia il maestro di danza di Ballando con le stelle sia il modello sono più distaccati rispetto agli altri, pur essendo stati entrambi grandi protagonisti di questa edizione. Non è invece disponibile la quotazione di Alvina Verecondi Scortecci ma, osservando sul sito di Superscommese, la Contessa è quotata da Snai, Goldbet e Better rispettivamente a 6.50, 7.00 e 7.00, dunque anch’essa ben lontana da Edoardo Stoppa.











