Edoardo Tavassi a Nicolas Vaporidis “Ti rode il cu*o…”/ Lite all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi contro Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022

Scoppia la lite sull’Isola dei Famosi 2022 a poche ore dalla quindicesima puntata, in onda questa sera e che porterà ad una nuove eliminazione. Nel daytime del 9 maggio, infatti, c’è stato un durissimo scontro tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis che si erano scontrati anche nel corso della quattordicesima puntata. Edoardo ha puntato il dito contro Nicolas accusandolo di voler primeggiare nelle varie attività al punto da sminuire il pesce pescato da Guendalina. “Se Guendalina prende un pesce, il pesce è malato“, urla Edoardo sotto lo sguardo stupito di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

“Se Guendalina prende un pesce ti rode il cu*o perchè vuoi soltanto essere te quello che pesca”, aggiunge Edoardo sempre più furioso. Nicolas, tuttavia, non resta in silenzio e replica.

Nicolas Vaporidis risponde ad Edoardo Tavassi

Le parole di Edoardo Tavassi infiammano gli animi sull’Isola dei Famosi 2022. Nicolas Vaporidis non ci sta alle accuse del fratello di Guendalina e contrattacca. “Te sei un ragazzino che ha dei complessi…Ti attacchi a queste quattro cose per tentare di farmi del male…”, sbotta l’attore.

“L’unico male è aver creduto ad uno come te che sei un poveraccio“, aggiunge ancora Nicolas. “Tu stai solo sulla stuoia a non fare nulla…Continua a fare i tuoi show…Prendi in giro tutti…Questa è la tua arma…”, dice ancora l’attore mentre Edoardo accusa Nicolas di volersi semplicemente mettere in mostra e di non fare le cose per la comunità. Questa sera, Ilary Blasi metterà i due naufraghi a confronto?

