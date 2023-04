Edoardo Tavassi accusa Nikita Pelizon/ “Sei diventata amica di Antonella solo per…”

Edoardo Tavassi pesante accusa a Nikita: il confronto tra i concorrenti

E’ tempo di chiarimenti per Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon che sono stati protagonisti di un duro e lungo confronto, a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufrago ha accusato la modella triestina di essersi avvicinata inizialmente ad Antonella, per dinamiche di gioco.

“Ci sono delle cose che non mi tornano, ma hanno a che fare con il Grande Fratello con il gioco. Se fossimo fuori ma chi le vedeva queste cose.” E ancora: “Quando ti faccio la battuta: “Sei amica di Antonella” è perchè lei per me era molto legata al gioco. Non ho detto che l’amicizia vostra è legata al gioco, che sia nata per una necessità… all’inizio è nata per quello. Voi due non vi potevate vedere. Nikita tu non la potevi vedere Antonella, so anche cose che mi hai detto di lei” accusa Tavassi. Immediata la replica della modella che sostiene di aver detto alla schermidora ciò che pensava inizialmente di lei.

La replica di Nikita Pelizon a Edoardo Tavassi: “Tanto legata al gioco che..”

Senza mezzi termini, Edoardo Tavassi ha definito Antonella una persona “legata al gioco”. L’ex naufrago ha accusato Nikita Pelizon di essere amica della schermidora per le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022, almeno inizialmente.

A queste illazioni, la modella triestina ha replicato in modo piccato: “Talmente legata al gioco che oggi mi manda un aereo spendendo dei soldi per farmi capire quanto mi vuole bene“. Nonostante la risposta della Pelizon, però, Il fratello di Guendalina Tavassi ha continuato a rimanere del suo parere su di lei. La discussione non ha, dunque, portato a nessun tipo di chiarimento tra i due inquilini.

