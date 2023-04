Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ “Certi comportamenti non mi tornano”

Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon: ecco cosa è successo

Edoardo Tavassi, a un passo dalla finale, ha deciso di parlare chiaro con Nikita Pelizon sottolineando tutti gli atteggiamenti con non gli sono piaciuti. Tra l’ex naufrago e la modella triestina non c’è mai stata simpatia e sono stati protagonisti di diversi scontri nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Novella 2000, il ‘vippone’ romano ha esposto tutte le perplessità che gli hanno impedito di avvicinarsi alla modella: “Io molte volte non ho capito alcuni tuoi comportamenti cominciando, ad esempio, dall’amicizia di Antonella. Ma tante altre cose, poi, come quando hai salvato Davide e non Daniele, uno dei tuoi amici più stretti qui dentro, oppure quando hai cambiato idea sulla nomination a Milena. Non posso dire che tu sia una brutta persona ma certi comportamenti non mi tornano” afferma Tavassi a Nikita Pelizon.

Spiase Tavaxx ma Nikita non è stata non è e non sarà mai manipolabile da te.

Ci hai provato tante volte e hai sempre fallito miseramente. Accettalo.😘#gfvip #nikiters pic.twitter.com/qeUVcBS1Eb — apatica (@tlmnss) April 2, 2023

Nikita Pelizon e la replica a Tavassi: “Voi non vi siete mai interessati a…”

Dopo che Tavassi ha esposto il suo personale punto di vista sulla modella, Nikita Pelizon ha cercato di difendersi dalle sue accuse: “Ma voi vi siete mai interessati di come sono nate le mie amicizie in casa? Avete mai voluto capire il rapporto che io ho avuto con Antonella, Daniele o Milena?” ha domandato la modella in modo retorico.

Non è stato possibile un chiarimento d’altronde, ore prima, la stessa modella ha attacco Edoardo Tavassi durante il gioco della verità: “Ho provato a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination” ha affermato in modo piccato la Pelizon. Nel bene o nel male entrambi i concorrenti sono stati protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show, guadagnandosi la finale. Chi sarà a spegnere le luci della casa fra loro?











