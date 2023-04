Nikita Pelizon attacca Edoardo Tavassi/ “Commenti inopportuni durante le puntate”

Nikita Pelizon e il duro attacco a Tavassi: i motivi

Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si sono sottoposti al gioco della verità. Ognuno doveva pescare un biglietto con un nome e, alla persona indicata, svelare cosa pensasse veramente con un faccia a faccia. Se sa un lato Micol ha usato parole al miele per Oriana, dall’atro Nikita Pelizon ha attaccato Edoardo Tavassi.

“Ho provato a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination” ha affermato la modella triestina all’ex naufrago. Tra i due non si è mai instaurato un buon rapporto, numerose sono state le lite e i confronti avuti sia in diretta che nella casa. Sembra, dunque, che la tensione tra i due concorrenti sia ancora lontana dall’affievolirsi.

Tavassi e il gesto a Nikita Pelizon che ha fatto infuriare il web

La finale del Grande Fratello Vip 2022 è prevista per domani, lunedì 3 aprile, e la tensione tra i concorrenti si percepisce sempre di più. Non a caso, Edoardo Tavassi è stato al centro di numerose polemiche i giorni scorsi a causa di un gesto a Nikita Pelizon che il web non ha gradito.

L’ex naufrago, dopo aver finito di mangiare, si è alzato da tavola per fare posto a Nikita Pelizon. Nel farlo, però, Tavassi ha avvicinato lo sgabello alla modella trascinandolo con il piede. Nonostante il vippone avesse chiaramente le mani occupate, questo modo di fare non è piaciuto ai ‘Nikiters’ che hanno chiesto la squalifica immediata del concorrente. Non ci sono state conseguenze per l’ex naufrago, ma certamente sui social si sono scatenate diverse polemiche.

