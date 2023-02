Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon/ “Piange perchè ha perso il preferito ma..”

Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon: lite fra i due gieffini

Nella puntata di ieri al Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon ha avuto modo di confrontarsi con alcuni dei suoi coinquilini. In questi giorni, la modella triestina è in crisi per non essere la preferita del pubblico e Alfonso Signorini ha chiesto a Nicole Murgia perchè non crede nella gieffina: “Prima della nomination mi viene a dire che alcune cose l’avevano fatta stare male, mi nomina dicendo che il nostro rapporto è pari e zero, ho visto delle cose che non mi tornano”.

A non credere a Nikita Pelizon, però, è anche Edoardo Tavassi che attacca la modella che sostiene di parlare con gli angeli: “Già che vedo che piange perchè ha perso il preferito, ma di che stiamo a parlare, probabilmente gli angeli non passano al televoto”. In ogni caso, la modella triestina ha poi nominato Nicole Murgia: “Mi ha dato la conferma di quello che avevo sentito, che dubitava del mio affetto nei confronti di Matteo, contenta di aver sentito bene”. Per vedere la clip clicca qui.

Nikita Pelizon in crisi per non essere la preferita: “Mi sento sola”

Nikita Pelizon non è stata la preferita del pubblico per ben due volte e questo l’ha mandata in crisi. La modella triestina sperava di avere maggior sostegno da fuori, considerando che dentro la casa non si sente molto apprezzata. Invece, i beniamini del pubblico sono risultati essere Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.

La modella triestina si è sfogata con Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni: “Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita. L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più”. E aggiunge: “Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola. Ok che ci sono gli angeli, ok yeah. Ma ouch, che schifo”.

