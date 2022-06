Edoardo Tavassi censurato all’Isola dei Famosi 2022?/ “Non l’avete visto, ma ho…”

Edoardo Tavassi, inedita confessione sull’Isola dei Famosi 2022

Sull’Isola dei Famosi 2022 è calato il sipario, ma non sui suoi protagonisti. Tra i vari naufraghi, chi ha stupito positivamente il pubblico è sicuramente Edoardo Tavassi che, rientrato in Italia, sta raccontando alcuni retroscena sull’esperienza vissuta in Honduras. Dopo aver detto chiaramente tutto ciò che pensa di Mercedesz Henger la quale ha poi replicato, Edoardo ha svelato anche un episodio di cui è stato protagonista e che non è stato mostrato ai telespettatori dalle telecamere.

Come riporta Biccy, infatti, nel corso della sua lunga vita da naufrago, Edoardo ha dovuto fare i conti anche con due forti attacchi d’ansia che, le telecamere, non hanno mostrato. Oggi che è tutto finito, il fratello di Guendalina Tavassi ha deciso di raccontare tutto svelando anche l’identità della persona che l’ha aiutato.

Edoardo Tavassi: “Ho avuto due attacchi d’ansia. Ecco chi mi ha aiutato”

“Voi non l’avete visto – ha cominciato così il suo racconto Edoardo Tavassi come riporta Biccy– ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas”, ha aggiunto il fratello di Guendalina spiegando quanto sia stata fondamentale la presenza di Vaporidis sull’Isola per la sua esperienza.

“Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti”, ha aggiunto il Tavassi svelando di aver incontrato davvero tante persone che l’hanno fatto stare bene come Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

