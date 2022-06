Mercedesz Henger dimentica Edoardo Tavassi? “Non me ne fre*a niente”/ Dopo l’Isola…

Mercedesz Henger e le critiche di Edoardo Tavassi

Sull’Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi hanno spesso parlato del loro rapporto non nascondendo di piacersi. Con il passar del tempo, però, Edoardo ha fatto un passo indietro ammettendo di non fidarsi di Mercedesz. Rientrato in Italia, il fratello di Guendalina Tavassi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Pipol Tv ammettendo di preferire Estefania a Mercedesz. Inoltre, nel corso di una diretta Instagram, Edoardo ha attaccato duramente Mercedesz.

Edoardo Tavassi "Ha messo in dubbio la mia eterosessualità"/ Di chi si tratta?

“Non mi sono mai fidato di lei…Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi cogli*navo tutti! Io non vi ho preso per il c**o ma perchè non voglio farlo con me stesso”.

Edoardo Tavassi e i bisogni all'Isola dei Famosi/ "Una cosa terribile", il retroscena

La replica di Mercedesz Henger ad Edoardo Tavassi

Nelle scorse ore, tutti i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 sono rientrati a Roma. Mercedesz Henger, dopo aver riabbracciato la sorellina ed essersi concessa la prima cena, ha deciso di rispondere alle domande dei fan, curiosi di scoprire tutti i segreti dell’Isola. Qualcuno, così, le ha chiesto un’opinione sulle dichiarazioni di Edoardo e la figlia di Eva Henger ha risposto così:

“Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse…Vi informo che non me ne frega niente. Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto cercando di fare e di tornare da voi fresca, felice e positiva con la pancia piena”.

Edoardo Tavassi "Mercedesz? L'unica che non ho sentito dopo l'Isola"/ "Se vedo il marcio significa che c'è"

© RIPRODUZIONE RISERVATA