Edoardo Tavassi, chi è il concorrente Isola dei Famosi 2022/ Il fratello di Guendalina torna in tv

Edoardo Tavassi, Isola dei Famosi 2022: il ritorno in tv

Edoardo Tavassi sarà tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022, concorrente al fianco di sua sorella Guendalina. La prima apparizione di Edoardo in televisione, risale al 2011, durante un’ospitata negli studi di Canale 5, per supportare proprio la sorella ai tempi impegnata in qualità di concorrente al Grande Fratello 11, condotto da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione, avvenne la celebre discussione con Pietro Titone, coinquilino di Guendalina. La lite fu talmente accesa, da richiedere il pronto intervento della conduttrice, al fine di calmare le acque, prima che degenerasse in un modo totalmente inadeguato per la prima serata di Canale 5. Da quel momento, Edoardo non è più comparso in tv. Lontano dai riflettori, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la sua professione sia legata al doppiaggio e al videomaking, ma non si ha alcuna certezza a tale riguardo.

Chi è Edoardo Tavassi?

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985, anche se sulla sua data di nascita aleggia un vero e proprio mistero, ed è il fratello non famoso di Guendalina Tavassi, celebre ex concorrente del Grande Fratello, influencer e frequente ospite dei salotti di Canale 5 in veste di opinionista. A differenza della sorella, Edoardo Tavassi non fa parte del mondo dello spettacolo e non ha mai partecipato ad alcun reality show prima d’ora. Tuttavia, la sua base di follower è composta da ben 120 mila utenti.

Il flirt con Diana Del Bufalo è vero?

Risale al gennaio del 2020 il gossip sul presunto flirt tra Edoardo e Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Paolo Ruffini. Nessuno dei due, però, inizialmente, aveva confermato queste voci. Col tempo, invece era arrivata conferma da lei attraverso i social, con numerosi scatti e dediche. Dopo alcuni mesi, la relazione è giunta al termine, anche se su Instagram non sono mancate da parte dell’attrice parole di profonda gratitudine e amicizia nei confronti di Edoardo.

